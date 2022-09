“Lo sport fortifica, lo studio nobilita”: 12 borse di studio dai Veterani dello Sport di Bra

“In questi giorni si stanno definendo gli aspetti operativi dello storico progetto “Lo sport fortifica, lo studio nobilita”, in vita dal 2007 e due sono le positive notizie che arrivano dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione di Bra, realtà sportiva benemerita del CONI ed APS riconosciuta dal Ministero del Lavoro.

“Da più parti son giunte alcune difficoltà nel reperire la documentazione da produrre da parte dei singoli studenti che intendono partecipare all’iniziativa: ecco allora che in seno al Consiglio Direttivo abbiamo pensato di concedere qualche giorno in più agli studenti della “Granda” per la consegna delle domande che dovranno pervenire entro il 07 Ottobre 2022 – dice il Presidente del sodalizio braidese Giuseppe Gandino che aggiunge – “Mi fa inoltre piacere dar conoscenza anche di una seconda positiva notizia. La collaborazione che da tempo intratteniamo con alcune realtà del mondo del “no profit”, in particolare l’AIDO, importante associazione legata alla donazione di organi, tessuti e cellule, permetterà in questa edizione progettuale di metter in palio un cospicuo numero di borse di studio (gift card), ben dodici, grazie alla disponibilità della Sezione Provinciale di Cuneo e dei Gruppi Comunali di Bra, Bagnolo Piemonte/Barge e Valle Po e Saluzzo/Piasco e Valle Varaita” a significare l’importanza sociale di un gesto d’amore.

“Per agevolare ulteriormente la consegna delle domande, sarà ammessa la spedizione “by email” alla casella associativa “[email protected]” con la possibilità anche d’invio tradizionale 1/2 posta ordinaria alla sede legale dell’associazione sita a Roreto di Cherasco Via Conti Petitti, 51 12062 Cherasco (CN)” – conclude il Segretario Giuseppe Sibona.

Il progetto vede in campo BPER Banca che con il sostegno ha permesso di proseguire un’azione con i giovani e per i giovani significativa ed importante.

