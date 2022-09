È calato il sipario sulla Festa Patronale di Caramagna Piemonte

Si è conclusa lunedì sera la Festa patronale di Caramagna Piemonte.

“Un programma ricco di eventi ha coinvolto attivamente i caramagnesi che hanno risposto alle varie iniziative con una partecipazione che ha superato le aspettative.” Dichiara il Presidente della Pro Loco Enrico Capello. “L’amministrazione comunale ci ha affidato il compito di organizzare la Festa del paese e ci siamo adoperati con l’intento di coinvolgere i commercianti e le associazioni del paese nella creazione di un programma vario e ricco.”

Tra le varie iniziative di questi ultimi giorni, ne ricordiamo alcune.

A partire dalla domenica 11, organizzate e coordinate dalla Consulta Giovani, si sono svolte le Caralimpiadi che si sono concluse domenica 25 con il quiz Dr Why.

Venerdì 23 bambini e famiglie sono stati coinvolti in un’esperienza unica organizzata dal gruppo cacciatori del paese in collaborazione con il Parco del Monviso: una passeggiata notturna nel Bosco del Merlino. Nel corso della stessa serata i dj di Radio Number one hanno animato il centro paese. Davvero numerosa la partecipazione ad entrambi gli eventi.

La Domenica gli sbandieratori Templari di San Damiano d’Asti ed i Ragazzi Speciali del gruppo sbandieratori Borgo San Martino di Saluzzo hanno intrattenuto la popolazione tra le vie del paese.

Culmine della festa lunedì 26 con la Fiera Zootecnica e la “Bistecca doc”: pranzo a cui hanno aderito più di 200 commensali. Nel pomeriggio momento coinvolgente per i bambini e le loro famiglie con i falconieri.

Il Presidente della Pro Loco, con il suo vice Luca Pussetti, parlando a nome del gruppo sostengono: “Alla luce dei rimandi avuti e della buona adesione alle numerose iniziative, come Pro Loco siamo più che soddisfatti. Ci siamo costituiti da pochi mesi e abbiamo lavorato a pieno ritmo per la buona riuscita della Festa.

Vogliamo ringraziare tutti i caramagnesi che nell’arco di questi giorni hanno preso parte ai festeggiamenti. Ringraziamo i commercianti e gli artigiani che hanno esposto sotto ai portici, tutti i commercianti e le associazioni di caramagna che ci hanno supportato e aiutato nella realizzazione della festa ed in fine il comune per il sostegno e la fiducia”.

cs