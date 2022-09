Sabato di appuntamenti per il Cuneo Bike Festival

Continua oggi, sabato 17 settembre, “Connessioni”, la seconda edizione del “Cuneo Bike Festival” che ha il suo fulcro in piazza ex Foro Boario (con palco, stand e un circuito di pump track per permettere a tutti bambini di sperimentare l’utilizzo della bicicletta) ma raggiunge sulle due ruote anche tanti altri luoghi della città, offrendo talk, pedalate, esibizioni e moltissime iniziative gratuite fino a mercoledì 21 settembre. Il calendario completo e aggiornato degli eventi, tutti gratuiti, è pubblicato sul sito comune.cuneo.it/cuneobikefestival, dove è possibile riservare il proprio posto agli appuntamenti per cui è richiesta la prenotazione.

Alle ore 10, ci sarà il ritrovo in piazza ex Foro Boario per la pedalata per famiglie con Serena Cugno, Nicole e Cloe di My family bike e Team Itur. Prenotazione obbligatoria su comune.cuneo.it/cuneobikefestival

Sempre alle ore 10, in piazza ex Foro Boario, Stefano Melchio racconterà dell’eco bike park in Valle Stura con “Alla scoperta del Bike Park Tajarè”. Un prezioso angolo di bassa Valle Stura, completamente eco-sostenibile, per mettere alla prova le proprie abilità in mountain bike. I percorsi disegnati sono pronti per essere scoperti e attendono solo i visitatori. L’appuntamento permette di scoprire i segreti di questa esperienza esaltante e formativa. Ingresso libero.

Alle ore 11, proseguono in piazza ex Foro Boario le storie di due ruote con “ThisAvventura: in Puglia su una Graziella”. Chiunque pensi a una Graziella, indubbiamente, ha almeno un ricordo. Il ricordo di tre ragazzi, però, Carlo, Vittorio e Marco, è unico nel suo genere. Chi potrebbe mai raccontarvi di aver viaggiato fino in Puglia in sella ad una Graziella? Loro sì, lo hanno fatto questa estate. Si chiamano “ThisAvventura”, che è un nome ma anche un gioco di parole che lascia intuire molte cose. Racconteranno il significato più profondo del termine “avventura”, della Puglia e anche di quelle Graziella che hanno viaggiato quanto mai nessuna Graziella aveva fatto. Con Carlo Fenoglio, Vittorio Fenoglio e Marco Maroglio; con loro Stefano Zago. Ingresso libero.

Alle 12, saliranno sul palco in piazza ex Foro Boario, Erik Rolando e il Dott. Nicola Mordini con “Dopo la leucemia: la possibilità di Erik Rolando”. Erik Rolando è un guardia parco delle Alpi Marittime: se lo incontrate, la prima cosa che vi ricorda è di porvi sempre degli obiettivi, dei traguardi. Per lui quel traguardo è stato tornare a vivere. Quando ci pensa rivede ancora il medico che lo visitò nell’autunno del 2007 e risente quelle parole: “Leucemia linfatica cronica”. C’è voluto tempo, eppure Erik Rolando è tornato in bicicletta: era il 25 aprile del 2010. Accanto a lui il medico che lo ha curato, il Dott. Nicola Mordini. Agli obiettivi Erik si è aggrappato con tutte le forze che aveva, anche se l’obiettivo era solo tornare ad alzarsi dal letto. Era l’unica possibilità. Ingresso libero.

Alle 14, continuano gli appuntamenti in piazza ex Foro Boario, con “La bicicletta al centro: My family bike”. Serena ha scelto di mettere la bicicletta al centro. Valerio, suo marito, ha fatto la stessa scelta. Le loro due figlie stanno vivendo questa decisione con la felicità dei bambini. Perché in questa famiglia si fa davvero tutto in bicicletta e la bicicletta si porta ovunque. Per questo è un ideale fatto realtà. In tanti, probabilmente, vorrebbero vivere così, con la leggerezza dei pedali che girano e il brivido dell’aria fresca sul volto. Non lo si fa perché manca il coraggio di scegliere questo tipo di vita. Serena e Valerio sono a Cuneo per dare forma a questo ideale. In fondo, bastano poche parole e una pedalata assieme. Con Serena Cugno, Nicole e Cloe di My family bike. Dialoga con loro Monica Gazzera. Ingresso libero.

Alle 15, con ritrovo in piazza ex Foro Boario, partirà “Cuneo e dintorni”, la pedalata di 40 km alla scoperta delle frazioni cuneesi, con Team Ciclostili e Team Itur. Prenotazione obbligatoria su comune.cuneo.it/cuneobikefestival

Sempre alle 15, in piazza ex Foro Boario, ci sarà l’appuntamento con “Fantasia e biciclette: Muretti Madness e Martesana van Vlaanderen”. Le salite, dette muretti, attorno a Firenze e i paesaggi sui Navigli sono diventati parte di un percorso molto noto per gli amanti delle sfide più dure e i dislivelli più ardui. Serve un pizzico di follia per avere voglia di soffrire in bicicletta, serve un pizzico di fantasia per guardarsi attorno e scoprire nuovi luoghi per questa fatica bella. Matteo Pierattini e i suoi amici sono partiti dai muretti intorno a Firenze per dare il via alla Muretti Madness, mentre Giovanni Pirotta si è ispirato agli aspri paesaggi lungo le rive e attorno ai Navigli dell’Adda per la Martesana van Vlaanderen. Ne parleranno con Fulvio Silvestri. Ingresso libero.

Doppio appuntamento, alle 16.15 e alle 19.15, in piazza ex Foro Boario, con il “Alessandro Barbero Bmx Freestyle Show”: adrenalina e azione con il quattro volte campione italiano di BMX freestyle e il Kobra Team. C’è un momento preciso in cui la bicicletta diventa adrenalina, evoluzione nello spazio e nel tempo. Qualcosa che assomiglia al brivido e al gioco sul filo dell’equilibrio. Qualcosa che assomiglia agli occhi fissi che osservano e alle bocche spalancate per la meraviglia. Immaginate tutto questo, a Cuneo, in un tardo pomeriggio di metà settembre. Con Alessandro Barbero e il Kobra Team, ingresso libero.

Alle ore 17, sul palco di piazza ex Foro Boario, si parlerà di “Mountain bike e sicurezza in montagna e ambiente impervio”. Non può esistere esplorazione e divertimento senza la coscienza del pericolo e la conoscenza delle principali regole di primo soccorso. Parleranno di come viaggiare con consapevolezza il Dott. Luigi Fenoglio, Dir. SC Medicina ASO Cuneo, Cristiano Bastonero della XV° Delegazione del CNSAS Alpi marittime, il Dott. Christian Bracco della Scuola Regionale Sanitaria CNSAS e il Dott. Andrea Sciolla responsabile S.S. del Pronto Soccorso ASO Cuneo. Ingresso libero.

Alle 18, in piazza ex Foro Boario, si terrà “Immaginare un viaggio: Alvento Destinations”: nuovi itinerari nel cuneese raccontati dagli autori e dagli editori di Mulatero Editore. Questa è stata la proposta degli editori della rivista Alvento Magazine, mettersi a un tavolo, pensare a degli itinerari in bicicletta in città, luoghi conosciuti da vedere con occhi diversi e luoghi nuovi, da esplorare, da scoprire, salire in bicicletta e vivere questa avventura, poi raccontarla, scrivere tutto, come si fa con le cose belle quando si torna da una vacanza. A fine anno, chiunque potrà leggere di questo viaggio sfogliando Alvento Destinations, un libro che prova a portare il lettore dentro il viaggio, fra profumi, sensazioni e desideri. Ne parleranno Davide Marta e Simona Righetti nel dialogo con Fabio Pellegrino. Ingresso libero.

Alle 21, in piazza ex Foro Boario, Samuele Manfredi sarà protagonista di “La bicicletta c’è sempre stata”: ci sono momenti della vita in cui è necessario aggrapparsi a qualcosa, a qualunque cosa. Samuele Manfredi in sella c’è sempre stato e proprio mentre era in sella la sua vita è cambiata. Bisognava aggrapparsi a qualcosa che potesse restare mentre il resto cambiava. Una nuova bicicletta, un nuovo modo di andare in bicicletta. In fondo, però, la stessa cosa. Prenotazione obbligatoria su comune.cuneo.it/cuneobikefestival

c.s.