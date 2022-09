Alba: il Liceo Classico Govone riapre le porte celebrando i 140 anni

Il Liceo Classico Govone compie quest’anno 140 anni, più di un secolo di storia che lo hanno visto protagonista nelle vicende culturali, sociali e politiche della società albese grazie al contributo culturale e ideale dei giovani formati nelle sue aule. Tra gli ex allievi illustri, lo scrittore Beppe Fenoglio, del quale stiamo celebrando il Centenario dalla nascita, il chirurgo Achille Dogliotti, il latinista Oreste Badellino; molti i suoi docenti illustri, tra i quali il filosofo Pietro Chiodi, l’eroe della Resistenza Leonardo Cocito, il critico letterario Giuseppe Petronio. Ancora oggi docenti preparati e motivati, che scelgono di insegnare in questa scuola, le conferiscono quel plus formativo che gli studenti e le famiglie le riconoscono.

Nei decenni il Liceo Classico di Alba ha dato e continua a dare alla città amministratori pubblici e personalità significative nel contesto sociale. Nella fedeltà alla tradizione culturale e alla memoria storica, il Liceo Govone negli ultimi trent’anni ha intrapreso un cammino graduale di rinnovamento dei contenuti e dei metodi, introducendo indirizzi diversi che sono oggi il suo punto di forza, dal liceo internazionale al potenziato scientifico all’indirizzo biomedico, l’ultimo nato grazie alla volontà dell’attuale dirigente, Roberto Buongarzone, del coordinatore medico Sebastiano Cavalli e del Presidente della Regione Piemonte. Grazie a un finanziamento apposito della Fondazione CRC, il Liceo offre a tutti i suoi studenti lettori di madrelingua inglese, che si affiancano a quelli di francese dell’internazionale, con lo scopo di coniugare saperi antichi e moderni e offrire agli allievi, anche grazie al potenziamento delle scienze, una formazione davvero completa.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “G. GOVONE”

Ospitato in parte nell’edificio storico voluto dal generale Giuseppe Govone cui è intitolato, in parte nei locali dell’ex seminario vescovile, il liceo classico ha una biblioteca storica intitolata a Beppe Fenoglio, che contiene preziosi volumi antichi in pregiate vetrine ottocentesche. Quest’anno la collaborazione con il Centro Studi intitolato allo scrittore albese, che è stata particolarmente significativa e importante, ha condotto a un’edizione nazionale del Certame Fenogliano del Centenario.

Il Liceo fa parte dell’Istituto Superiore di secondo grado intitolato a Giuseppe Govone” insieme al Liceo Artistico intitolato a Pinot Gallizio, una realtà che è cresciuta molto negli ultimi anni, diventando un punto di riferimento importante per un territorio che va ben oltre Alba e le Langhe.

“Per il nostro 140° anniversario, abbiamo scelto di assegnare a due ex allievi di prestigio del Liceo Classico e del Liceo Artistico, rispettivamente al professore di letteratura italiana all’Università di Torino Valter Boggione e all’artista Valerio Berruti, i due interventi principali della mattinata del 17 settembre.

Il professor Boggione ci introdurrà al canto XXII del Purgatorio, Valerio Berruti ci parlerà della sua carriera artistica che lo ha condotto alla ribalta internazionale. Un momento importante della mattinata sarà dedicato agli indirizzi Biomedico ed Esabac a curvatura internazionale, con la partecipazione dei nostri ex studenti. La premiazione dei nostri migliori ingegni con borse di studio offerte dalla Fondazione Ferrero, dalle famiglie Fenoglio, Frau, Riccomagno e Boggione sarà un ulteriore momento di festa per tutti. L’associazione ex-allievi del Liceo Classico e del Liceo Artistico saranno presenti con i loro presidenti nonché ex dirigenti dell’Istituto” spiegano dal Liceo.

Concluderà la giornata dell’anniversario, a partire dalle ore 16 su prenotazione, lo spettacolo Resistenze, sei racconti di Beppe Fenoglio da ascoltare nei banchi del suo liceo, per la regia del prof. Luca Franchelli. Il potere evocativo di sei tra i più bei racconti dello scrittore albese, intensamente recitati dai nostri studenti, sarà reso ancor più significativo dalla presenza di Margherita Fenoglio, figlia dello scrittore, che parteciperà anche alle premiazioni del mattino.

c.s.