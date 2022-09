Coppa Piemonte Prima Categoria – Nella 2ª giornata entrano in scena Pro Polonghera, Saviglianese, Tre Valli e Marene

Entra nel vivo per il passaggio del turno la prima fase della Coppa Piemonte di Prima Categoria con la seconda giornata.

Entra in scena il Pro Polonghera che farà il proprio esordio nella competizione, dopo aver raccolto una bella vittoria in campionato, sul campo del Bricherasio Bibiana. Serviranno due vittorie, possibilmente con molti gol di scarto, a Valle Po e Bisalta per tenere vive le speranze di passaggio del turno. Avversarie di giornate rispettivamente Saviglianese e Tre Valli che fanno capolino nella manifestazione per la loro prima uscita. Esordio anche per il Marene che sarà ospite della Polisportiva Montatese, battuta nella prima giornata dall’Area Calcio Alba Roero.

Coppa Piemonte Prima Categoria – Il Programma della 2ª giornata

TRIANGOLARE 18

Bricherasio Bibiana – Pro Polonghera

Riposa San Bernardo

CLASSIFICA: San Bernardo 3, Pro Polonghera 0*, Bricherasio Bibiana 0

TRIANGOLARE 19

Valle Po – Saviglianese

Riposa Caraglio

CLASSIFICA: Caraglio 3, Saviglianese 0*, Valle Po 0

TRIANGOLARE 20

Tre Valli – Bisalta

Riposa Boves Mdg

CLASSIFICA: Boves Mdg 3, Tre Valli 0*, Bisalta 0

TRIANGOLARE 21

Pol. Montatese – Marene

Riposa Area Calcio Alba Roero

CLASSIFICA: Area Calcio Alba Roero 3, Marene 0*, Pol. Montatese 0