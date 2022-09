I corsi di Cia Cuneo per la formazione all’uso responsabile e consapevole dei fitosanitari

L’agricoltura si sta avviando sempre di più verso la produzione biologica, con l’utilizzo di metodi naturali per il contenimento delle erbe infestanti e la lotta contro le malattie e gli insetti dannosi che colpiscono le colture. Nei casi, però, di quella integrata integrata o convenzionale si può fare uso di fitosanitari.

Anche se, soprattutto nell’integrata, l’impiego dei prodotti avviene solo quando è indispensabile e rispettando delle norme precise e severe. In ogni caso, poi, bisogna conseguire un certificato che abilita all’attività dopo aver partecipato a un corso di formazione per utilizzatori. Una uguale abilitazione la devono ottenere anche quanti forniscono la consulenza alle aziende sull’uso dei prodotti e chi – i prodotti – li vende. Il tutto è previsto dal Piano d’Azione Nazionale (Pan), che ha recepito una Direttiva Europea.

In Italia è stato adottato nel 2014 e poi aggiornato, in alcune sue parti, nel 2020.

L’obiettivo è di promuovere pratiche di utilizzo più sostenibili dei fitosanitari e fornire indicazioni per ridurne l’impatto nelle aree agricole, extra agricole e naturali protette. I prodotti per uso professionale possono essere acquistati e utilizzati solo da chi ha il certificato: quindi, nel concreto, imprenditori agricoli, contoterzisti e alcuni hobbisti registrati, con il loro codice fiscale, sulla piattaforma regionale del Piemonte “Pan-Abilitazione fitosanitaria” che permette il controllo costante del documento di abilitazione (utilizzatore, consulente, venditore), del numero di autorizzazione, della data di rilascio e di quella di scadenza.

I corsi di formazione della Cia Cuneo

L’Ente di formazione Cia Consulenze Piemonte-Unità Locale di Cuneo organizza nei prossimi mesi dei corsi di formazione, con i contenuti standard forniti dalla Regione Piemonte, per il rilascio e l’aggiornamento dei certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di tutti i prodotti fitosanitari. Quello di rilascio ex novo dura 20 ore, di cui bisogna frequentarne almeno il 75%. Al termine si svolge l’esame, con una Commissione esterna formata da funzionari della Regione Piemonte e dell’Asl di competenza. Il questionario è composto da 20 domande a risposta chiusa.

Se viene superata la prova si presenta l’istanza di iscrizione e si ottiene un numero, legato al nome e al codice fiscale, che viene caricato sulla piattaforma regionale. Sono esentati dalla frequenza del corso, ma non dall’esame, coloro che sono in possesso di diplomi in discipline agrarie o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie. Il certificato dura cinque anni.

Entro la data di scadenza occorre procedere all’aggiornamento e frequentare un corso di 12 ore, con la presenza, anche in questo caso, ad almeno il 75% delle lezioni. Non è previsto l’esame. Il certificato ha di nuovo validità cinque anni. Però bisogna ricordarsi di non lasciarlo scadere perché, in quel caso, occorre ripetere la procedura del rilascio come fosse la prima volta. Possono essere aggiornati solo i certificati di abilitazione emessi dalla Regione Piemonte e non ancora scaduti.

La responsabile della formazione di Cia Cuneo è Martina Marcomini. Sottolinea: “Attraverso i corsi applichiamo quanto previsto dal Piano d’Azione Nazionale. L’obiettivo è di fornire a chi partecipa una preparazione consapevole e mirata all’uso dei prodotti. Così da tutelare la salute propria e quella delle altre persone, la sicurezza alimentare e l’ambiente. Quanti acquistano i fitosanitari devono sentirsi responsabili della loro conservazione e della loro distribuzione sulle colture, prestando anche molta attenzione alle zone circostanti dove effettuano il trattamento. Senza il certificato gli utilizzatori non possono comperarli né tantomeno usarli”.

Le prossime lezioni

I corsi per l’acquisto e l’utilizzo dei fitosanitari partiranno al raggiungimento minimo di 10 allievi, con il massimo di 30 adesioni. La formazione si svolgerà in aula, applicando le misure di prevenzione e sicurezza anti-Covid per garantire la salute di tutti i partecipanti. La sede di svolgimento delle lezioni sarà definita in base alle iscrizioni pervenute. Sono in programma tre corsi di rilascio ex novo dei certificati di 20 ore più esame a ottobre, novembre e dicembre 2022. Per quelli di aggiornamento di 12 ore la previsione è di effettuarne quattro: a settembre; ottobre; novembre e dicembre 2022.

Informazioni e iscrizioni

Per informazioni e iscrizioni si può contattare Martina Marcomini scrivendo alla mail cuneo.consulenzepiemonte@cia.it oppure le sedi Cia di Cuneo (0171 67978); Alba (0173 35026); Fossano (0172 634015); Mondovì (0174 43545); Saluzzo (0175 42443).

