Bra, il 17 settembre apre Giamp Pasticceria: “Il mio più grande sogno nel cassetto”

Dopo anni di studio, dedizione e sperimentazione Denise Giampà realizza il suo grande sogno ed apre a Bra una nuova attività: GIAMP Pasticceria.

“Si realizza il mio più grande sogno nel cassetto – così Denise Giampà – , cioè l’apertura di una mia pasticceria nella mia città. Si tratta di un locale moderno in cui la pasticceria contemporanea la fa da padrona senza perdere mai di vista la tradizione che viene innovata e rivisitata. Caposaldo della mia pasticceria è senza dubbio la qualità delle materia prime e l’attenzione ai dettagli che, a mio parere, fanno la differenza“.

Denise Giampà, 33 anni, nata e vissuta a Bra, nel 2014 si laurea in ingegneria Edile al Politecnico di Torino e subito dopo inizia a praticare la professione. Ha lavorato in diversi studi e in diverse città anche fuori dal Piemonte: “Non riuscendo mai a trovare il mio benessere psicofisico – racconta – . In poche parole odiavo il lavoro che stavo facendo e passare le giornate davanti al PC era per me alienante. Quindi, dopo 3 anni di completa insoddisfazione, decido di mollare il mio lavoro stabile e ben retribuito per seguire la mia più grande passione: la pasticceria“.

Nel 2017 si iscrive al Corso di Pasticceria dell’Alma, la scuola internazionale di cucina italiana, da dove esce dopo 9 mesi incredibilmente cambiata: “Avevo trovato finalmente la mia dimensione e il lavoro della mia vita. Da lì inizia il mio percorso lavorativo. Ho avuto la grande fortuna e opportunità di lavorare a fianco del grande maestro Luca Mannori a Prato e in seguito all’interno della brigata dello Chef Pasquale Laera presso il ristorante La Rei (Il Boscoreale Resort). In seguito ho lavorato per 3 anni in una laboratorio di pasticceria nel Roero dove ho avuto la possibilità di crescere e sperimentare, esperienza finita a Luglio di quest’anno“.

Ora, a coronamento di questo percorso, l’apertura di Giamp Pasticceria: appuntamento sabato 17 settembre alle 16, per l’inaugurazione in Via G.Verdi 17A a Bra.