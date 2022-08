Successo per il weekend sportivo Terres Monviso: tutte le classifiche e i vincitori

Tre giornate di sport, passione, competizione, bellezza, ma soprattutto un lungo fine settimana di una comunità accogliente e dall’entusiasmo contagioso. Il weekend sportivo targato Terres Monviso sta volgendo al termine: oltre 400 volontari che per 56 ore consecutive si sono avvicendati in staffetta per tre gare in un paesaggio suggestivo. Un evento imponente – organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni con la collaborazione di Atletica Saluzzo, Asd Podistica Valle Varaita, Asd Podistica Valle Infernotto, Unione Sportiva Sanfront Atletica – che non sarebbe stato possibile senza l’apporto di persone, enti, aziende, Amministrazioni comunali che hanno creduto in un progetto ambizioso.

“GRAZIE ai promotori Città di Saluzzo, Parco del Monviso, Unione Montana dei Comuni del Monviso, Consorzio Bim del Po Bacino Imbrifero Montano del Po, Consorzio Bim del Varaita, Valle Varaita Unione Montana con il contributo dei Comuni di Crissolo e Pontechianale

il patrocinio di Regione Piemonte, Atl Azienda Turistica Locale del Cuneese, Terres Monviso tra Italia e Francia e la collaborazione di Granda Green – Eventi Sostenibili, Suism, Walden, Life, Plogging, Occit’Amo, agli sponsor tecnici Mico, Scarpa, Ferrino, Silva, Acqua Eva, Mercatò, DynaSprint e Farmacia Santa Maria, Bertolotto Porte, Armando – Citroen e Ds Automobiles, Biraghi e MoleCola, ai partner Bia – Brazzoli & Co. Intermediazioni assicurative, Salumeria Brizio, Cicli Mattio, Monviso Bike Rent e Val Form” sottolineano gli organizzatori.

Menzione speciale, poi, per il grande cuore di una comunità vasta (18 Comuni su due versanti di una vetta quasi magica) che si è presa cura di centinaia di atleti e dei loro accompagnatori, tenendo accese le borgate, illuminando la notte e i chilometri con 21 punti ristoro e 3 basi vita, 15 appuntamenti collaterali per il pubblico fatti di musica, spettacolo ed enogastronomia. “Senza tutto questo, l’evento non sarebbe stato possibile

per la presenza attenta e costante di Soccorso Radio, Soccorso Alpino e Speleologico, Associazione Nazionale Alpini, Associazione Nazionale Carabinieri, Protezione Civile, Anti Incendi Boschivi Piemonte, Associazione Fuoristradistica Piemontese Cuneo, Croce Verde, Croce Rossa, Medici e Infermieri che hanno garantito la sicurezza sul percorso” aggiungono gli organizzatori.

LA CLASSIFICA

100 MIGLIA DEL MONVISO

Categoria maschile

1. Danilo Lantermino, 21:13:33, Asd Podistica Valle Varaita

2. Matthieu Girard, 23:04:03

3. Alessandro Roncato, 23:25:35, Maddalene Sky Team

4. Mattia Negro, 24:05:42, Asd Team Marguareis

5. Roberto Camperi, 24:32:54, Asd Pam Mondovì-Chiusa Pesio

Categoria femminile

1. Alessandra Olivi, 25:49:02.78, Asd Scarpe Bianche

2. Loredana Lazar, 35:37:09.02, Asd Vigonechecorre

3. Barbara Conrad, 36:35:20:00, Runcard

4. Antonella Manzoli, 37:37:07.15, Bio Correndo Avis

5. Stefania Turco, 38:21:46.38, Sportification

MONVISO TRAIL

Categoria maschile

1. Bernard Dematteis, 2:45:09, Sportification – Adidas Terrex

2. Paolo Bert, 3:01:48, Asd Podistica Valle Infernotto

3. Gabriele Barile, 3:05:12, Asd Podistica Valle Varaita

4. Claudio Garnier, 3:05:28, Asd Baudenasca

5. Luca Paul Beitone, 3:17:49, Asd Podistica Valle Varaita

6. Cristiano Allio, 3:18:48, Runcard

7. Antoni Bayo Guardiola, 3:21:48, Runcard

8. Fabio Martinat, 3:22: 23, Asd GS Pomaretto ‘80

9. Nicholas Gastaldi, 3:25:31, Asd Boves Run

10. Stefano Vola, 3:27:00, Atl. Susa Adriano Aschieris

Categoria femminile

1. Simona Demaria, 3:56:18, Associazione Podistica Valle Grana

2. Irma Chiavazza, 4:03:43, Atletica Saluzzo

3. Ilaria Lo Prete, 4:19:28, TRM Team

4. Giorgia Arezzi, 4:21:36, Runcard

5. Chiara Geron, 4:25:47, Team Marathon SSD

6. Elisa Boetto, 4:28:54, Maremontana Asd

7. Michela Riba, 4:33:01, Asd Team Marguareis

8. Francesca Anna Sajeva, 4:34:39, Amici del Mombarone

9. Madalina Craivan, 4:43:39, Asd Brutal Project

10. Elisabetta Raffaele, 4:46:12, Asd Team Marguareis

MONVISO VERTICAL

Categoria maschile

1. Davide Mattio, 49:24, Asd Podistica Valle Varaita

2. Amilcare Daziano, 50:23, Asd Team Marguareis

3. Nicholas Bouchard, 50:34, Atletica Saluzzo

4. Matteo Lora, 50:41, Runcard

5. Angelo Direnzo, 51:03, Atletica Saluzzo

Categoria femminile

1. Serena Delpiano, 1:01:30, Asd Podistica Valle Varaita

2. Paola Messina, 1:07:19, Valmaremola Asd

3. Samantha De Stefano, 1:12:50, Bergeggi Team Asf

4. Sonia Pyrot, 1:15:37, Asd GS Pomaretto ‘80 – Joyrunning

5. Emanuela Stefania Emanuel, 1:26:01, Asd T021