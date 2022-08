Elezioni, ufficiali i candidati del PD per la Granda: “Idee concrete che guardano a territori e persone”

A un mese di distanza dalle capriole di potere che hanno portato il governo di Mario Draghi a cadere, la comunità democratica del Pd cuneese ha annunciato l’ufficialità delle candidature per le elezioni politiche del 25 settembre.

“Le partite aperte, le sfide da affrontare e le battaglie istituzionali e diplomatiche da combattere fondamentali per il nostro Paese restano al centro della nostra agenda poltica e di campagna elettorale, che correremo a fianco di Sinistra Italiana, i Verdi, + Europa e Impegno Civico. – sottolineano dalla segreteria provinciale – Per la provincia di Cuneo, notoriamente un territorio che alle Politiche tende a votare più a destra rispetto alle amministrative, i vertici del Partito hanno ascoltato le indicazioni giunte da un confronto tra segreteria provinciale e circoli ad inizio agosto: sono stati infatti ufficializzati i nomi di Chira Gribaudo, Bruna Sibille, Luca Pione e Mauro Calderoni, che correranno per il collegio Piemonte 2“.

L’On. Chiara Gribaudo, componente della Segreteria e della Direzione nazionale del partito e da sempre impegnata sui temi del lavoro, dei diritti e delle pari opportunità, sarà capolista al collegio plurinominale per la Camera dei Deputati [P02], lo stesso in cui figurerà l’attuale sindaco di Saluzzo e segretario provinciale Mauro Calderoni.

Bruna Sibille, già Sindaca di Bra e Assessora Regionale, attuale consigliera provinciale è candidata per una carica al Senato [P02]

Luca Pione, coordinatore del circolo di Mondovì, il più giovane candidato democratico del Piemonte sarà in corsa all’uninominale per la Camera dei Deputati [U05]

“La nostra comunità democratica ha davanti è un intenso mese di campagna elettorale nel quale a ogni tesserato chiediamo il massimo sforzo per portare avanti le istanze, i progetti e le idee del Partito Democratico – afferma Mauro Caldeoni – Come PD provinciale interverremo con una campagna di comunicazione mirata a temi di particolare rilevanza per il nostro territorio: dalla gestione delle risorse idriche alle infrastrutture, passando per il trasporto pubblico locale, la sanità, i giovani e il lavoro stagionale. Una campagna elettorale fatta di idee concrete che guardano ai bisogni dei territori e delle persone. Per riuscire a strappare anche solo un rappresentante del territorio in più servirà il supporto e il contributo di ogni tesserato. A loro abbiamo chiesto di raccontare, spiegare le nostre proposte e idee con cui vogliamo plasmare un futuro migliore per noi e per tutti, perché noi siamo il partito che non vuole lasciare indietro nessuno, quello che considera le tasse come uno strumento che può davvero ridurre le disuguaglianze e non irrigidirle ancor di più.

Mostreremo le debolezze concrete dei nostri avversari, le differenze tra i nostri programmi, quello che abbiamo realizzato e quello che potremo realizzare se le persone ci accorderanno la loro fiducia”.