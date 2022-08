ELEZIONI – Italia Sovrana e Popolare presenta i candidati in Granda: “Porteremo le istanze dei cittadini in Parlamento” (VIDEO)

Italia Sovrana e Popolare, l’aggregazione politica nata dall’unione di Ancora Italia, Riconquistare l’Italia, Azione Civile e Partito Comunista e fondata sui valori della sovranità popolare, della dignità del lavoro e dell’attuazione della Costituzione, ha iniziato il percorso, con tempi molto serrati, verso il voto del 25 settembre, anche in provincia di Cuneo, con la raccolta delle firme, fondamentale, in quanto forza extraparlamentare, per potersi regolarmente presentare a questa tornata elettorale (la scadenza è fissata per il 22 agosto).

Presso il banchetto dal Bar Bibe, a Cuneo, è stato possibile oggi (4 agosto), dare la propria sottoscrizione e conoscere i candidati di questa nuova realtà politica: “Ci riconosciamo nell’applicazione integrale nella Costituzione Italiana – sottolinea il candidato Federico Musso – e questo significa che il nostro valore fondante è la sovranità popolare, intesa come partecipazione democratica di cittadini alle scelte fondamentali che attengono alla politica nazionale, tutt’oggi impedite da quello che viene chiamato il vincolo esterno e, quindi, l’agenda Draghi, tutto ciò che l’Unione Europea tramite una classe politica nazionale prona ai voleri europei impedisce di realizzare”.

Con quali obiettivi si presenta quindi Italia Sovrana e Popolare? “La politica deve tornare ad occupare i palazzi e le istituzioni e dovrà essere fatta dai cittadini italiani che hanno voglia ed interesse a far valere le proprie ragioni. Vogliamo quindi portare rappresentanza popolare nelle nuove Camere e, per questo, ci batteremo in tutti i modi possibili per essere sulle liste elettorali e superare la soglia di sbarramento”.

CANDIDATI ITALIA SOVRANA E POPOLARE

CAMERA – Collegio Plurinominale n.02 Piemonte 2

Claudio Messora, Daniela Talarico, Roberto Di Prima, Anna Maria Ottaviano Ivoli

CAMERA – Collegio Uninominale n.04 (Alba-Bra-Asti) Gerarda Monaco; Collegio Uninominale n. 05 Federico Musso (provincia Cuneo).

SENATO – Collegio Plurinominale n. 02 Piemonte

Canzio Giuseppe Visentin, Marzia Manuela Bauco, Renato Kovacic, Patrizia Mileto

SENATO – Collegio Uninominale n. 05 Sonia Grieco