LPM Bam Mondovì, coach Solforati commenta i gironi di A2: “Disparità di livello”

Nella giornata di ieri la LegaVolley ha annunciato la composizione dei gironi della prossima Serie A2. La Lega ha privilegiato criteri geografici, con la LPM Bam Mondovì che sarà costretta solamente alla faticosa trasferta di Olbia, mentre tutte le altre saranno tra Lombardia, Trentino ed Emilia Romagna.

Questo il commento di Matteo Solforati, coach della LPM Bam Mondovì, con il suo parere sulla questione:

“È sempre difficile fare dei gironi equilibrati ed è logico che il criterio geografico è quello che meno può riuscire in questo intento. Penso che sia evidente che ci sia una una disparità di livello dei gironi: sicuramente abbiamo trasferte più comode, più vicine, ma altrettanto sicuramente credo che sia evidente a tutti che il livello sia molto molto alto.

Il primo girone è quello che sicuramente conta di più rispetto alla Poule promozione, perché il primo girone mette a disposizione 66 punti, e la Poule promozione 18. Ciò potrebbe comportare delle sorprese alla fine alla fine prima fase.

Detto questo gli avversari vanno sempre affrontati tutti: sarà sicuramente un girone molto avvincente e sarà importante non perdere punti per strada con le cosiddette piccole. Poi sarà inevitabile che 5-6 squadre sì toglieranno punti durante l’anno: sarà così per noi e sarà così per per gli altri.

Sicuramente dall’altra parte sono un po’ più agevolate le squadre di alta classifica, perchè dovrebbero avere un bottino a disposizione più elevato. In ogni caso affronteremo quello che dobbiamo affrontare con tranquillità e con la convinzione che comunque possiamo sempre fare una buona prima fase.”