6 agosto: doppio appuntamento musicale a Limone Piemonte

Nel primo weekend di agosto Limone propone due appuntamenti musicali assolutamente da non perdere.

Sabato 6 agosto al Lago Terrasole si terrà il secondo concerto della rassegna “Note d’acqua”, che vedrà i Pulin & the Little Mice esibirsi a bordo di una zattera in movimento in mezzo al lago Terrasole a 1.750 metri d’altitudine, accompagnando gli spettatori in un viaggio a ritroso nel tempo, tra l’Europa e l’America, alla riscoperta di tradizioni, strumenti e generi, per creare sonorità nuove capaci di mescolare blues, ragtime, country, bluegrass, musiche da ballo e canzoni tradizionali. Un viaggio metaforico in cui la zattera assumerà le sembianze di un bastimento di fine Ottocento che seguiva la rotta New York e Dublino.

La formazione acustica savonese, composta da Matteo “Pulin” Profetto (armonica, ukulele, frattoir, voce), Marco “Figeu” Crea (Chitarra acustica, accordion, mandolino, voce), Giorgio “Il Capitano” Profetto (Chitarra acustica, tin whistle, voce), Antonio “Tato” Capelli (Violino, banjo, mandolino, voce) e Marcello Scotto (Bodhran, bones, spoons, frattoir), ha all’attivo un’intensa e apprezzata attività live e collaborazioni con artisti internazionali.

Lo spettacolo, della durata di un’ora, avrà inizio alle 12 in punto ed è comodamente raggiungibile con una passeggiata di circa venti minuti dall’arrivo della telecabina Bottero, che parte dal centro del paese e accessibile anche ai ciclisti, oppure in 30-40 minuti dall’arrivo della seggiovia Cabanaira, per chi sale da Limone 1400.

In serata il Teatro Alla Confraternita ospiterà il secondo appuntamento limonese della rassegna musicale “Accademie in Valle”. Alle 21 Irene Sacchetti e Fabio Bussola si esibiranno in un concerto di flauto e chitarra. Entrambi classe 1998, Bussola e Sacchetti si sono diplomati con il massimo dei voti e la lode rispettivamente nei Conservatori di Bergamo e di Novara, perfezionandosi poi in quest’ultimo. Formano un duo fisso ormai da sette anni, con cui hanno ottenuto numerosi riconoscimenti e vinto concorsi nazionali ed internazionali sia come solisti che come formazione.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info e prenotazioni: Ufficio Turistico di Limone: 0171 925281 – iat@limonepiemonte.it.

Di seguito i prossimi appuntamenti del cartellone estivo delle manifestazioni limonesi.

Giovedì 4 agosto al pomeriggio giochi con il cavallo: bambini e ragazzi potranno avvicinarsi all’equitazione con Over X Ice. Dalle 15 in zona Maneggio, accesso libero su prenotazione. Info: 333 4929247 (Consuelo).

Sempre giovedì 4 agosto, in serata al Teatro Alla Confraternita andrà in scena la Tosca di Giacomo Puccini, con la regia di Fabio Buonocore e la direzione artistica di Mirella Caponetti. Appuntamento alle 21 per intraprendere un viaggio nella Roma papalina dell’Ottocento ed assistere ad una struggente storia di potere, passione e inganni. Un melodramma in tre atti, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica tratto dall’omonimo dramma di Victorien Sardou, che vedrà esibirsi sul palcoscenico artisti professionisti che cattureranno l’attenzione del pubblico interpretando le famosissime arie del capolavoro pucciniano.

Ingresso: 15 euro. Info e prenotazioni: Ufficio Turistico di Limone (0171/925281 –www.limoneturismo.it)

Venerdì 5 agosto dalle 14.30 alle 17 appuntamento per bambini e ragazzi con “Divertiamoci con i giochi di una volta”. Animazione con ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria presso l’ufficio della Scuola Sci di Limone in via Roma, dalle 17 alle 19 (0171 92319 – info@scuolascilimone.it).

Per chi volesse conoscere la storia del paese, da non perdere la visita guidata lungo le vie del centro, dalle 15 alle 17, con partenza da Piazza del Municipio. Info: Ufficio turistico (0171 925281) – prenotazioni online: www.limoneturismo.it.

Sabato 6 luglio dalle 16 alle 19 in Piazza San Sebastiano intrattenimento per i più piccoli con gli animatori del Ludobus, che faranno divertire il pubblico con i giochi di un tempo.

Domenica 7 agosto è in programma un’escursione al Lago dell’Oro (2.466 metri) con la guida Monica Dalmasso. Un itinerario di livello E (escursionistico), che prevede circa tre ore e mezza di risalita con un dislivello di 1.200 metri, adatto anche ai ragazzi, purché con una buona abitudine all’attività fisica. Partenza alle 9 da Limonetto, con ritrovo sul piazzale della Chiesa, rientro previsto nel primo pomeriggio.

Il costo dell’escursione è di 15euro a persona (previste riduzioni per bambini e famiglie). I partecipanti dovranno presentarsi muniti di attrezzature e abbigliamento adeguato alla quota e al meteo: scarponcini comodi, giacca antivento, eventuale maglietta di ricambio, borraccia e zaino per pranzo al sacco, occhiali da sole, eventuale cappellino, crema solare, pranzo al sacco.

Info e prenotazioni entro il giorno prima dell’escursione: 349-4719727 (Monica) – mail: moni.dalmasso@libero.it

Martedì 9 agosto alle 16 all’Anfiteatro di Limonetto ci sarà “Magia in sogno”, un pomeriggio di intrattenimento per i più piccoli, con esibizioni di micromagia, mimo e clown poetico a cura di Silvano Scotto.

L’animazione per bambini a Limonetto prosegue anche in serata, con lo spettacolo Cantastorie che avrà inizio alle 21.

Mercoledì 10 agosto a Limonetto dalle 19 cena con carne alla griglia presso l’Anfiteatro. Prenotazioni online sul sito www.limoneturismo.it.

La serata prosegue alle 21.30 con una passeggiata sotto le stelle in direzione Tetti Gigante accompagnati dall’astronoma Elena Notari.

Per info sul calendario manifestazioni: Ufficio Turistico di Limone (0171/925281 –www.limoneturismo.it)

Per info su costi e orari degli impianti di risalita: Riserva Bianca (0171/926254 – www.riservabianca.it).

