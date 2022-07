Basket B/M – Annunciate le avversarie del Langhe Roero Basketball e la formula della stagione

La Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato la composizione dei quattro gironi di Serie B e la formula del campionato.

Il girone A

Langhe Roero è stata inserita nel Girone A, composto da cinque squadre del Piemonte, 6 della Lombardia e 5 della Toscana. Dopo le ultime stagioni con sole quattro formazioni piemontesi, ce ne saranno invece cinque, grazie al fatto che Borgomanero ha acquistato il titolo e torna a rimpolpare le file della regione. La neopromossa dalla C Gold è invece la Junior Casale. Come di consueto invece, saranno Omegna e Oleggio a completare il quintetto, insieme a LRB.

Fronte Lombardia la continuità è rappresentata da Legnano, Pavia, S. Giorgio, Vigevano e Varese, mentre la novità è la neopromossa Gallarate.

Rinfrescata è anche la formazione toscana, che per la prima volta vede le numerose rappresentati della regione divise. Nel Girone A ci saranno i volti noti già la scorsa stagione di Libertas Livorno, Pielle Livorno, Piombino e ben due new entry, entrambe di Montecatini: gli Herons Montecatini e il Montecatiniterme Basketball. Entrambe hanno giocato la finale di C Gold toscana, la prima ha conquistato la promozione vincendo il campionato, la seconda è stata invece poi ripescata. Per il Montecatiniterme si tratta di un ritorno in B, dove già era stata fino a un paio di stagioni fa (2019-20).

La formula del campionato

Molto particolare sarà anche la formula della prossima B, che sarà di accompagnamento verso la rivoluzione dell’ordine attuale dei campionati. L’attuale terza serie nel 2023-24 sarà infatti sdoppiata in B1 e campionato Interregionale (una sorta di B2). La B1 accoglierà un grosso manipolo di squadra in discesa dall’A2, più le migliori della B 2022-23.

Se ci sarà come sempre un girone all’italiana di gare di andata e ritorno interno ai gironi, la seconda parte di campionato sarà invece nettamente diversa dal solito. Ecco come funzionerà.

1) le prime 4 di ogni girone accedono a 4 tabelloni playoff da 4 squadre ciascuno, su due turni. Le vincenti passano ad un concentramento in campo neutro, con girone all’italiana: al termine delle 3 gare, le prime due classificate sono promosse in A2 2023/2024.

2) le squadre classificate dal 5° al 12° posto accedono ad un turno unico al meglio delle 5 gare (5-12, 6-11, 7- 10, 8-9): le vincenti accedono alla Serie B, le altre si riposizionano in Interregionale.

3) Scendono direttamente in Interregionale le squadre che al termine della stagione regolare si classificano dal 13° al 16° posto.