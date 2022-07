Collisioni 2022: lo spettacolo di Valerio Lundini si sposta al Teatro G.Busca

Dopo i concerti in piazza di Blanco, Pinguini Tattici Nucleari e la giornata giovani con Madame, Tananai, sangiovanni, Frah Quintale e Coez, domenica 17 luglio alle ore 21,00 il festival Collisioni ritrova la sua dimensione più culturale e raccolta con il nuovo show di Valerio Lundini e i Vazzanikki, la formidabile band del programma televisivo “Una Pezza di Lundini”.

Per permettere agli spettatori una migliore fruizione dello spettacolo, l’organizzazione in accordo con l’artista ha deciso di spostare l’evento presso il Teatro Sociale G. Busca di Alba, dotato di aria condizionata, in via Vittorio Veneto 3 nel centro di Alba.

I biglietti già acquistati su Ticketone e su Ciaoticket verranno ricollocati all’interno del teatro sociale, mantenendo il più possibile i settori e le file precedentemente acquistati.

Per informazioni e quesiti, si prega di contattare l’organizzatore scrivendo a info@collisioni.it

VALERIO LUNDINI & I VAZZANIKKI

Valerio Lundini – Voce e Pianoforte

Andrea Angelucci – voce e chitarra acustica

Carmelo Avanzato – basso e voce

Flavio Denovellis – chitarra elettrica

Gianluca Sassaroli – batteria

Olimpio Riccardi – Sax

Collisioni 2022 è realizzabile grazie a: Comune di Alba, Regione Piemonte, Banca d’Alba, Latterie Inalpi, Cia Cuneo, Egea, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Consorzio Asti Docg, Acqua San Bernardo, Distillerie Berta, Algida, Albertengo Panettoni, Pasta Michelis, Sovipi, Relanghe, Fondazioni Radici, Scavino Musica.

BIOGRAFIA

Valerio Lundini nasce a Roma nel 1986. Si diploma alla Scuola Romana dei Fumetti e inizia a scrivere abitualmente sulla rivista Linus.

Oltre all’attività di musicista con i Vazzanikki, fa l’autore alla radio e alla TV collaborando, tra gli altri, con Nino Frassica, Lillo & Greg. Nel 2019 partecipa in qualità di autore e comico al programma “Battute?” in onda in seconda serata su Rai 2. Nel 2020 partecipa come co-conduttore al programma L’Altro Festival, nuova versione del DopoFestival di Sanremo, in streaming su RaiPlay e sempre nel 2020 arriva il suo primo ruolo da conduttore principale nel programma “Una pezza di Lundini”, in onda in seconda serata su Rai 2 dal 7 settembre 2020. Ad agosto 2021 torna dal vivo con “Il Mansplaining spiegato a mia figlia”, spettacolo esilarante e irriverente che tra la versione estiva e quella teatrale registra più di 50.000 spettatori e il consenso unanime della critica e del pubblico.

UNA PEZZA DI LUNDINI

“Una pezza di Lundini”, giunto alla terza edizione, va in onda ogni mercoledì su Rai 2 in seconda serata. Si tratta di un Late night comedy che fa finta di sostituire cose assurde (che non esistono), un programma con interviste nonsense ad ospiti famosi, servizi surreali e sketch in studio che butta giù tutti i luoghi comuni, il buonismo e i cliché a cui siamo abituati, come nessuno aveva fatto prima di lui.

c.s.