Asl Cn2, l’Assessore Icardi: “Valutazioni su progetti di partenariato per case e ospedali di comunità”

«Per i presidi San Lazzaro di Alba e Santo Spirito di Bra, dove saranno perfezionate le realizzazioni di Casa della Comunità e Centrale Operativa Territoriale, peraltro parzialmente già operative nelle strutture esistenti, oltre agli Ospedali di Comunità, sono in corso valutazioni tecniche su progetti di partenariato pubblico-privato, che prevedono una quota di risorse ministeriali ex art 20 della Legge 67/88 a fondo perduto, pari a circa il 40%, già attribuiti al Piemonte, una quota del 5% di fondi regionali e la restante quota di fondi privati da restituirsi in almeno 20 anni. La struttura di Cortemilia verrà realizzata con fondi nazionali per le “Aree Interne”, mentre quella di Canale con fondi regionali».

Così l’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, rispondendo oggi ad un’interrogazione per conoscere con quali risorse finanziarie la Regione intenda realizzare le Case e gli Ospedali di Comunità programmati per il territorio dell’Asl Cn2.

c.s.