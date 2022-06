Monteu Roero: un concerto sulla piramide viticola di San Giors

Un evento decisamente suggestivo, in uno di quei luoghi che in breve tempo è divenuto uno dei simboli della Sinistra Tanaro. Stiamo parlando del Ciabot di San Giors, in Monteu Roero: sito storico pienamente recuperato dalla famiglia dei vigneron capitanata dal patron Giovanni Negro – altresì leader del Premio Giornalistico del Roero – e che sabato 9 luglio ospiterà un concerto dai toni pressoché irripetibili.

Lassù, in cima a quella sorta di naturale piramide viticola, dalle 18 scatterà il concerto “Tre conte do Roé”: facente parte della kermesse regionale dal titolo “Il suono dei parchi e dei laghi del Piemonte”, e che porrà al centro della scena il musicista Arturo Dal Bianco, laureando in composizione presso il Conservatorio “Paganini” di Genova. Con lui, ci sarà per la prima volta la Contemporary Academy Ensemble diretta dal maestro Marcello Rota, con musiche di Morricone, Bach e dello stesso Dal Bianco. Ingresso libero e gratuito per tutti.

Paolo Destefanis