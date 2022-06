AGGIORNAMENTO – Quad si ribalta a Bagnolo Piemonte: muore 42enne di Sanfront

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi (19 giugno) a Bagnolo Piemonte: coinvolto un mezzo quad, guidato da un 42enne e ribaltatosi. Nonostante l’intervento dell’elicottero del 118 proveniente da Torino ed i relativi soccorsi, per l’uomo, G.N. (al momento non è ancora nota la residenza), non vi è stato nulla da fare. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Saluzzo e Carabinieri.

AGGIORNAMENTO ore 20.25 – E’ Giacomo Norelli, 42enne di Sanfront, la vittima dell’incidente verificatosi a Sanfront. Coinvolto il solo quad condotto dall’uomo che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, ribaltatosi: in loco intervenuti i Carabinieri di Bagnolo, i Vigili del Fuoco di Saluzzo ed l’elisoccorso del 118. La vittima è deceduta sul posto.