ELEZIONI – Mondovì: Mondonuova vola e trascina Robaldo al trionfo. I RISULTATI DEFINITIVI LISTA PER LISTA

Mondovì ha un nuovo sindaco: è Luca Robaldo che vince al primo turno la battaglia elettorale, battendo gli sfidanti Enrico Ferreri e Enrico Rosso. Definitivi i risultati, anche per le singole liste: vola Mondonuova, primo gruppo con il 15,02% all’interno della coalizione del nuovo primo cittadino. Molto bene anche Mondovì Protagonista, incisiva con il 9,26%.

Fra i partiti e nelle coalizioni sconfitte, si segnalano 9,34% per il PD, 6,72% per Fratelli d’Italia, 5,05% per la Lega. Di seguito tutti i risultati lista per lista (sezioni scrutinate 23 su 23).