Alle finali nazionali Under 14 femminili di pallavolo di Mondovì e Monregalese è l’ora della fase finale!

Si è chiusa nella serata di venerdì 10 giugno la seconda fase delle finali nazionali Under 14 femminili di pallavolo che si stanno disputando in questa settimana a Mondovì e Monregalese. Delle 28 squadre partecipanti solamente otto sono ancora in lizza per l’agognato titolo nazionale, dopo quatttro giorni di competizione vibrante tra le giovani atlete.

A partire da sabato 11 è tempo di fasi finali, a partire dai quarti per poi procedere con semifinali e finali. Alle 10.30 sarà il turno dei quarti di finale, mentre alle 17.00 ci saranno le due semifinali. Le finali di consolazione sono previste per domenica 12 alle 9.00, mentre la finalissima si disputerà alle 11.00.

Questo il programma dettagliato:

QUARTI DI FINALE – Sabato 11 giugno, ore 10.30

A) Palamanera, Mondovì: Fusion Team Volley (Veneto) – US Torri (Veneto)

B) ITIS, Mondovì: Busnago Volleyball Team (Lombardia) – Visette Volley (Lombardia)

C) Vicoforte: Anderlini Modena (Emilia Romagna) – Volley Friends Roma (Lazio)

D) Roccaforte: Bracco Pro Patria Volley Milano (Lombardia) – Ata Trento Volley (Trentino)

SEMIFINALI – Sabato 11 giugno, ore 17.00

E) Palamanera, Mondovì: Vincente A – Vincente D

F) ITIS, Mondovì: Vincente B – Vincente C

FINALI – Domenica 12 giugno

ore 9.00 ITIS, Mondovì: Perdente E – Perdente F

ore 11.00 Palamanera, Mondovì: Vincente E – Vincente F

Parallelamente su tutti i campi si disputeranno anche tutte le gare che definiranno i piazzamenti dalla quinta alla sedicesima posizione. Il calendario completo del weekend è disponibile a questo link.

Ultimi sforzi, dunque, per la perfetta macchina organizzativa targata LPM Pallavolo Mondovì, che ha offerto a squadre ed accompagnatori una settimana perfetta sotto tutti i punti di vista.

LA FOTOGALLERY