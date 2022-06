Gli Arcieri di Bra al lavoro per i Campionati Regionali 3d Fitarco

Riceviamo e pubblichiamo

È iniziata nel migliore dei modi la stagione agonistica per gli Arcieri di Bra. Abbiamo partecipato a molte gare di diverso tipo in regione e fuori ed in tutte abbiamo ottenuto ottimi risultati. Siamo attualmente circa 130 iscritti ed una buona percentuale partecipa alle gare. Abbiamo un gruppo di giovani appassionati che sta aumentando e che si sta impegnando molto negli allenamenti e gare. Questo è ciò che speravamo e era un obiettivo a cui miravano, su cui avevamo iniziato a lavorare. Grazie anche ad un campo di tiro molto ben attrezzato invidiato da tutti. Abbiamo il campo per allenamento con i paglioni e circa 90 sagome sui percorsi nel bosco.

Un appuntamento importante per il nostro club sarà il 17 luglio; si svolgeranno i Campionati Regionali 3d Fitarco, 1° trofeo UNVS sede di Bra, al campo di tiro braidese “Luciano Nota”. In questa occasione, che vede partecipare tutti i migliori arcieri del Piemonte, si assegneranno i titoli nelle diverse categorie. Stiamo lavorando con i nostri soci per preparare i percorsi ed organizzare nel migliore dei modi questo importante evento.

Un invito a tutti coloro che vorrebbero avvicinarsi a questa bellissima disciplina sportiva, a visitare il nostro sito e contattarci per qualsiasi informazione.