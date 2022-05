“Cuneese. Cheese, Wine & co.”: i tesori gastronomici della Granda a Eurovision (VIDEO E FOTO)

Si è svolto nel pomeriggio di oggi, 13 maggio, a partire dalle 16.30, l’evento gastronomico “Cuneese: Cheese, Wine & co.” organizzato da ATL Cuneese e Consorzio Conitours per la merenda sinoira pensata da VisitPiemonte DMO per i giornalisti internazionali ospiti di Eurovision Song Contest 2022 a Torino, nell’ambito delle iniziative coordinate da Città di Torino, Regione Piemonte e Camera di Commercio di Torino, in collaborazione con Turismo Torino.

Nell’accogliente giardino di Palazzo Madama, nella lussuosa Piazza Castello a Torino, i tanti presenti hanno potuto gustare tante prelibatezze provenienti dalla provincia Granda.

A fare gli onori di casa, come detto, Giuseppe Carlevaris, Presidente di VisitPiemonte DMO, capofila degli eventi di promozione riservati all’ATL del Piemonte.

L’evento è stato pensato e organizzato da ATL Cuneese e da Consorzio Conitours, rappresentate rispettivamente dai Direttori Daniela Salvestrin e Armando Erbì, che hanno ribadito l’eccezionalità di una vetrina come Eurovision Song Contest 2022.

A condurre le danze, invece, è stata la nota giornalista gastronomica Paola Gula, che ha presentato agli ospiti le prelibatezze assaggiate, servite dalla regina della Locanda del Mulino di Valcasotto Alessandra Ingenetti: i formaggi tipici del territorio cuneese (Castelmagno, Toma d’Elva, Raschera, Casotto e un assaggio di caprino), accompagnate dai vini delle colline saluzzesi e, in chiusura, dalle fragole di Peveragno.

Tra i tanti ospiti istituzionali presenti, anche il Consigliere e Assessore del Comune di Torino Fabrizio Ricca, che ha voluto sottolineare come “Eurovision è Torino città, ma è anche e soprattutto Piemonte, con le sue eccellenze”.