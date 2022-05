Giornata Mondiale per l’Igiene delle Mani: momenti formativi all’ospedale “Ferrero” di Verduno

5 maggio, “Salva Vite: Pulisci le tue mani”: è lo slogan della Giornata Mondiale per l’Igiene delle Mani 2022, una giornata – promossa a partire dal 2005 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità – che ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare relativamente alla pratica del lavaggio delle mani, una delle azioni più efficaci che si possano intraprendere per ridurre la diffusione di agenti patogeni e per prevenire le infezioni trasmissibili soprattutto negli ambienti ospedalieri e di cura. Una semplice pratica, di cruciale importanza anche a casa e in comunità, oltre che nei luoghi di cura, come evidenziato dal contesto emergenziale Covid-19.

In occasione di questa campagna, l’ASL CN2, su imput della Regione Piemonte, nell’ambito del “Programma di Prevenzione del rischio infettivo”, ha organizzato nella giornata odierna delle sessioni formative presso alcune aree della degenza chirurgica dell’ “Ospedale Michele e Pietro Ferrero” a Verduno: si tratta, infatti, della verifica della tecnica di esecuzione dell’igiene delle mani, mediante l’utilizzo di un Hand Hygien Scanner, per il personale e gli utenti, possibile grazie alla collaborazione con la ditta Markas e all’impiego dell’apparecchiatura Semmelweiss Hand Hygiene Scanner, concepita per la sensibilizzazione e per la formazione sulla corretta modalità di esecuzione dell’igiene delle mani. Attraverso la scansione delle mani, infatti, essa fornisce sullo schermo integrato un feedback sul loro stato di igiene dopo la pulizia, valuta la tecnica di sfregamento in tempo reale e, attraverso l’attività di training e di controllo, induce un cambiamento positivo e un miglioramento delle performance di sanificazione delle mani.

Inoltre, l’ASL ha previsto un corso FAD dal titolo: “L’igiene delle mani e l’uso dei guanti nell’assistenza sanitaria” destinato a tutto il personale dell’Azienda, che si svolgerà dal dal 28 maggio al 16 giugno e che verrà riproposto dal 18 giugno al 7 luglio. Direttore del Corso la Dott.ssa Valentina Venturino, Responsabile S.S. Infezioni Correlate all’Assistenza, mentre le Responsabili Scientifiche, sono Simonetta Cabutti e Manuela Rabino, Infermiere specialiste del Rischio Infettivo (ISRI).

cs