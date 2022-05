Tutti gli indici in crescita: presentato il Bilancio 2021 di Banca d’Alba (VIDEO e FOTO)

Volumi cresciuti di 950 milioni di euro, per un totale di 11,4 miliardi di euro; oltre 168 mila, la crescita alla voce “clienti”; i Soci hanno superato le 61mila unità, consolidando il primato italiano per numerosità della compagine sociale; incremento dell’utile netto, fissato in 26,2 milioni di euro (generato dalla forte crescita dei clienti e dei volumi amministrati), con un rafforzamento dei fondi propri a quota 424 milioni di euro; 450 Comuni serviti da Banca d’Alba, in 8 province di Piemonte e Liguria, per un totale di 75 filiali operative; quotidiana attività concretizzata in oltre 400 milioni di nuove erogazioni; ricorso alle garanzie statali per finanziare la ripresa e l’acquisto di crediti fiscali per 200 milioni di euro da famiglie e imprese; le sofferenze nette si sono ridotte allo 0,5%, ben al di sotto della media nazionale di sistema; solidità certificata dagli indici patrimoniali, con un Total Capital Ratio superiore al 20%; apertura della nuova filiale a Nizza Monferrato, della sede distaccata a Genova e dello sportello a Monticello d’Alba; nell’ultimo triennio, 60 nuove assunzioni a fronte di 35 pensionamenti, passando da 474 a 500 collaboratori.

Sono alcuni numeri significativi, insieme ai passaggi salienti, della conferenza stampa di presentazione del Bilancio 2021 di Banca d’Alba (svoltasi nella tarda mattinata odierna a Palazzo Banca d’Alba, in via Cavour). Al tavolo dei relatori: il presidente Tino Cornaglia, il presidente del Comitato Esecutivo Pierpaolo Stra e il direttore generale Riccardo Corino.

Domenica 8 maggio dalle ore 10 (in presenza e in piazza Medford) ritorna l’Assemblea dei Soci di Banca d’Alba: il momento di democrazia finanziaria più partecipato del Credito Cooperativo in Italia, dopo 2 anni di sosta forzata per l’emergenza sanitaria. Si approverà il Bilancio (con tutti gli indici in crescita, rendendo l’ultimo esercizio il migliore della storia di Banca d’Alba), con il rinnovo delle cariche: i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri.