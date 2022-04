Laboratori per grandi e piccini e…“Aperiflora”

Dopo due anni di stop Fossano ritorna a dare il benvenuto alla primavera con una nuova edizione di Expoflora in programma sabato 7 e domenica 8 maggio.

Due giorni all’insegna dei fiori, dei colori, dei profumi e del gusto dal sapore tipicamente primaverile con uno sguardo all’estate.

«Si partirà sabato 7 maggio con la mostra mercato ortoflorovivaistica nel parco cittadino e lungo viale Alpi, con laboratori per grandi e piccoli curati dalla locale condotta Slow Food», spiegano il sindaco Dario Tallone e l’assessore all’agricoltura Giacomo Pellegrino. «Alle 11 ci sarà l’inaugurazione con, a seguire, un caratteristico “A­peri­flora”. Il programma prosegue il giorno successivo con l’aggiunta del mercato delle eccellenze enogastronomiche del territorio nella centralissima via Roma con la collaborazione di Campagna Amica e Slow Food».

Slow Food Fossano è un’associazione senza scopo di lucro, che opera da anni nel campo della promozione e sviluppo della enogastronomia, nel rispetto dell’ambiente e della biodiversità, nel cui ambito svolge attività di educazione e di divulgazione a livello locale. In questa logica, Slow Food Fossano in collaborazione con il Comune di Fossano ha contribuito attivamente alla manifestazione Expoflora attivando diverse iniziative come il laboratorio di preparazione di pesto al mortaio, curato dall’andornese Simone Peirano, che accompagnato da rappresentanti del Comune di Andora, nel suo show cooking mostrerà ai partecipanti come realizzare l’originale pesto ligure al mortaio, offrendo in degustazione prodotti tipici della liguria e assaggi di Olio Extravergine selezionato. Inoltre nel corso dell’evento, sarà realizzato un’orto dimostrativo con distribuzione di piante e fiori e per i più piccini non mancherà il consueto travaso di una pianta da orto con una novità tutta da scoprire.

«Sarà un’importante volano per il rilancio di un settore in forte difficoltà dettata dalla situazione internazionale e soprattutto sarà un’occasione per consolidare l’ottima collaborazione e sinergia tra le realtà del territorio con cui l’amministrazione dialoga quotidianamente, dai già citati Slow Food e Coldiretti con tutte le sfaccettature, all’Atl del Cuneese senza dimenticare l’incredibile sforzo economico a favore della collettività da parte della Cassa di Risparmio di Fossano. Anche quest’anno poi abbiamo ritenuto di riservare una posizione privilegiata per le attività cittadine del settore floreale vista anche la concomitanza con la Festa della Mamma», concludono Tallone e Pellegrino.

«La Città di Fossano apre le porte agli eventi in piazza con Expoflora, appuntamento che rappresenta un importante riferimento per la stagione fieristica di primavera in provincia di Cuneo. In città si respira un gran fermento per l’organizzazione di questo e altri eventi che focalizzeranno l’attenzione su quelle che sono le tradizioni del territorio: un plauso all’Am­ministrazione Comunale per questo frizzante spirito propositivo. Come Atl ci impegneremo a promuovere Expoflora anche al di fuori dei confini provinciali e regionali, certi che un evento di tale caratura possa fungere da richiamo per turisti e visitatori», sottolinea il Presidente dell’Atl del Cuneese, Mauro Bernardi.