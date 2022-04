Giuseppe De Lucia da Cuneo in gara al Pizza Talent Show

Giuseppe De Lucia, titolare di “Passione Pizza”, la pizzeria napoletana nel cuore del centro storico di Cuneo, è stato selezionato tra i 30 migliori pizzaioli d’Italia che si sfideranno da oggi, lunedì 25 aprile, alle ore 22.30 su AlmaTv (canale 65 del digitale terrestre). Classe 1982, sposato con Angela, hanno due figli: Filippo di 16 anni e Alessia di 8. Napoletano doc, nato e cresciuto nella centralissima piazza Garibaldi, è arrivato nel 2005 in Piemonte, più precisamente a Cuneo, la città costruita su un altopiano ai piedi delle Alpi marittime.

Da allora la sua crescita nel settore della ristorazione è stata rapida ed è stato chiamato a partecipare a numerosi concorsi e gare di cucina in tutta Italia arrivando a classificarsi sempre tra i primi posti.

Ricordiamo che Giuseppe De Lucia, da sempre appassionato della pizza tanto da dedicargli tutta la sua vita e il nome del locale, ha già vinto numerose gare. Tra i premi più recenti, si segnala il primo posto conquistato lo scorso 21 marzo in una gara internazionale che si è svolta in mezzo al mare, a bordo di una nave MSC Crociera. La compagnia di navigazione, insieme al maestro di pizza napoletana Luciano Sorbillo, ha indetto la gara in mezzo al mare per la conquista del titolo ”MSC Pizza in the world”, competizione che si è svolta nei 7 giorni di navigazione tra Napoli La Spezia, Genova, Marsiglia e Barcellona. De Lucia si è detto “orgoglioso di portare il nome di Cuneo in tutta Italia come città che ospita la migliore pizzeria napoletana.

A Pizza Talent Show i concorrenti sono stati divisi in tre categorie dopo varie selezioni sul territorio: 10 per il nord Italia, 10 per il centro, e 10 per il sud del bel Paese. De Lucia è nel primo gruppo con il numero 1 e come prima pizza della competizione girata negli studi romani di Alma, ha portato ai 5 giudici del talent la sua margherita con pomodoro san marzano dop, fiordilatte e basilico fresco. Semplicità e qualità. L’unico ingrediente comune a tutti era la farina delivery del Molino Magri, mentre il gusto, la farcitura, era a scelta libera.

“L’emozione della gara è stata forte – ha dichiarato De Lucia in occasione del lancio del programma – ma dopo anni di esperienza e di studio sulla tipologia delle farine, le graduazioni dei forni, e l’armonia degli ingredienti, mi sono sentito motivato per affrontare nel migliore dei modi questa nuova sfida con colleghi concorrenti di primo piano”.

La II edizione di Pizza Talent Show è condotta da Alessandro di Pietro, in onda dal 25 aprile al 12 maggio su AlmaTv canale 65 del digitale terrestre, dal lunedì al venerdì tutti i giorni alle ore 22.30, in replica il giorno successivo alle 15.30. Il 12 maggio i finalisti si contenderanno, a colpi di farina, il titolo di miglior pizzaiolo italiano.

