Serie D: il Fossano Calcio si sveglia tardi, il Chieri vince 1-2

Seconda sconfitta consecutiva per il Fossano Calcio che, dopo la vittoria col Gozzano, inciampa in casa contro il Chieri di misura. Match a due facce per gli uomini di mister Viassi, dove nel primo tempo si sono visti solo gli ospiti in campo segnando due reti con Foglia e D’Iglio; sorpreso mister Viassi, come dirà nel post partita, dell’approccio dei suoi ragazzi. Nella ripresa il gol di Federico Giraudo, a metà tempo, dà ai suoi compagni una spinta in più nel trovare il gol del pareggio; pareggio che non arriva, anche grazie agli errori degli attaccanti ospiti davanti a Merlano che hanno tenuto il match aperto fino alla fine.

A quattro giornate dal termine si fa sempre più interessante la lotta salvezza: i fossanesi rimangono fermi a quota 37 punti e a soli 4 lunghezze dal PDHAE e hanno un vantaggio di 7 punti sull’Imperia che gioca domani a Casale. Mercoledì trasferta impossibile sul campo della capolista Novara.

Passando alla cronaca del match, il Fossano nel primo tempo si vede timidamente solo nei primi cinque minuti con i tiri di Scotto e Specchia ed entrambi finiscono fuori. All’8’pt il Chieri passa in vantaggio con Foglia: da destra si accentra in area e col tiro a giro di sinistro porta la sua squadra in vantaggio, dopo aver colpito il palo interno, 0-1. Nel corso dei minuti è sempre il Chieri a controllare il match, fino al 35’pt quando arriva il raddoppio di D’Iglio che calcia di collo pieno appena dentro l’area e batte Merlano, 0-2. Entrambi i gol sono partiti da una rimessa laterale. Al 44’pt Galvagno sfiora l’eurogol dal limite con la sfera che sfiora l’incrocio dei pali.

Nella ripresa succede poco o nulla fino al 20’st con la rete di Giraudo che di testa insacca a porta vuota su assist, sempre di testa, di Galvagno, 1-2. Mister Viassi toglie Fogliarino e inserisce Gabriele Di Salvatore per un Fossano più offensivo; però a due minuti dal 90°, i torinesi si divorano il gol dell0 0-3 con Foglia che si fa ipnotizzare da Merlano. Ma la grande occasione del pari arriva sui piedi di Giraudo: mischia in area piccola e il difensore blues calcia addosso al portiere Edo. Il match finisce 1-2 per il Chieri.

FOSSANO CALCIO 1

ASD CHIERI 2

Fossano Calcio: Merlano, Adorni, Scotto, Giraudo, Specchia (26’st Gustavo), Fogliarino (30’st Di Salvatore G), Galvagno, Della Valle (40’st Matera), Di Salvatore L, Coulibaly (14’st Rosano), Scarafia. A disp. Chiavassa, Gustavo, Marin, Rosano, Matera, Pianetti, Cossu, Di Salvatore G. All. Fabrizio Viassi.

ASD Chieri: Edo, Calò, Ciccone, D’Iglio, Conrotto, Pautassi, Balan (41’st Poppa), Bove (17’st D’Ippolito), Ponsat, Corsini (30’st Ferrando), Foglia (34’st Varvelli). A disp. Gragnoli, Capra, Fioccardi, Ferrando, D’Ippolito, Poppa, Renolfi, Modesti, Varvelli. All. Marco Didu.

Marcatori: 8’pt Foglia, 34’pt D’Iglio, 20’st Giraudo.

Ammoniti: 43’pt Bove, 14’st Galvagno.

Arbitro: Petrov di Roma 1.