Cuneo: inaugurato il “Monumento al Bersagliere”, inno allo spirito di sacrificio (FOTO e VIDEO)

Presenti le massime autorità politiche, civili e militari. Un momento significativo in vista del grande Raduno Nazionale in programma dal 16 al 22 maggio

Un monumento in memoria del sacrificio per il bene comune, in attesa di una grande festa. Questa mattina (sabato 23 aprile) è stato svelato ed inaugurato, presso il parcheggio ex eliporto, sul Lungostura John F. Kennedy), il “Monumento al Bersagliere”, significativa tappa in vista dell’imminente 69° Raduno Nazionale Bersaglieri, che si terrà a Cuneo dal 16 al 22 maggio.

La cerimonia di inaugurazione del monumento, progettato dall’architetto Paolo Montagnino su bozzetto di Piero Riva e benedetto in apertura dal Vescovo Emerito di Saluzzo Mons. Giuseppe Guerrini, rende onore a tutti i bersaglieri in servizio ed in congedo “ma soprattutto a coloro che nell’adempimento del dovere hanno donato la vita, nelle operazioni del recente passato. Non c’è capitolo della storia d’Italia che non abbia visto i nostri bersaglieri, soldati meravigliosi che hanno lasciato i segni della loro presenza e del loro valore su tutti i fronti” ha ricordato il Genenerale di Corpo d’Armata Luciano Portolano (Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti).

“I Bersaglieri nascono prima dell’Italia ed hanno preso per mano questo paese e nei Gonfaloni c’è la storia del paese, quei numeri ci dicono gli eroi, gli uomini, i soldati, i servitori che mai sono venuti meno a quel giuramento. – così il Sottosegretario di Stato alla Difesa Giorgio Mulé – Questo monumento rappresenta un monito, la storia di un Paese che nella prossimità del 25 aprile può e deve inchinarsi a chi rese possibile questo momento: i Bersaglieri, in Italia e nel Mondo, chiamati a difendere i valori di libertà e democrazia, i primi in Libano, in Kosovo. Questo monumento ci ricorda ogni giorno perchè siamo qui, grazie al sacrificio di chi non pensò alla propria vita ma bensì al bene superiore”.

Il sindaco di Cuneo Federico Borgna ha ringraziato “le tante persone che hanno lavorato in questi anni per accompagnarci fin qui. Questi sono momenti che segnano un punto nella storia della nostra città, punto incarnato in questo monumento che rimarrà e rappresenta una testimonianza. Il ricordo, a ridosso del 25 aprile, ha due valori essenziali: uno di retrospettiva, ricordare la storia, il legame della città con i Bersaglieri, ed il tributo che questi hanno pagato per la fedeltà e la lealtà alla patria; e poi un valore dal punto di vista prospettico, attualizzando e spostando il ricordo nel futuro. Lo spirito di servizio per chi serve la propria comunità, il proprio Paese, raggiunge la sua massima forma nel sacrificio della vita: avere un luogo, uno spazio della città, davanti al quale passiamo tutti i giorni, come questo, ci ricorda che far parte di una famiglia comune vuole dire mettersi al servizio ed assumersi la responsabilità di esserne parte”.

“In Piemonte è nata l’Italia e sono nati i Bersaglieri: di questo siamo non solo felici ed orgogliosi, ma sentiamo il senso della resposabilità di doverci meritare oggi, ogni giorno, questo onore, questa medaglia che portiamo sul petto – ha rimarcato il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio – . Il raduno di fine maggio avrà un sapore ancora più importante: questi sono i momenti della ripartenza, in cui il nostro Paese, dopo due anni di pandemia in cui siamo stati privati della nostra libertà di vivere. Organizzare un raduno non è facile: ma, insieme ad un pizzico di beata incoscienza, ho visto tanta passione, professionalità, serietà e soprattutto una squadra di persone straordinarie. Sarà un evento di grandissima importanza per Cuneo, per il nostro Piemonte e il nostro Paese. Il senso di donarsi allo Stato, alla Patria, è qualcosa per cui voglio ringraziare voi e, anche, le vostre famiglie”.

Presenti alla cerimonia, fra gli altri, Fabrizia Triolo (Prefetto della Provincia di Cuneo), il Gen. B. Nicola Piasente (Comandante della Brigata Alpina Taurinense), il Gen. B. (r.) Ottavio Renzi (Presidente Associazione Nazionale Bersaglieri), Guido Galavotti (Presidente Comitato Organizzatore Raduno Bersaglieri Cuneo 2022), i Senatori Mino Taricco e Marco Perosino.