Villanova Mondovì, sabato 23 uno spettacolo teatrale organizzato dalla Fidas Monregalese

Sabato 23, alle 21 presso il Teatro Garelli di Villanova Mondovì, andrà in scena lo spettacolo “DM55: non si può cavare sangue da una rapa” aperto gratuitamente a tutta la popolazione.

Marsha De Salvatore è un’attrice che da anni lavora nei palcoscenici di Roma con il “Rome’s Comedy Club” e che nella sua carriera può vantare diverse collaborazioni con il programma “Zelig”. Nel suo spettacolo racconta una storia di vita vissuta quando da bambina scoprì di soffrire di anemia mediterranea. Si dovette trasferita dalla Calabria a Cleveland (negli Stati Uniti), delle difficoltà della madre che non riusciva a farsi capire dai medici degli ospedali, non sapendo come descrivere i sintomi della malattia della figlia in una lingua che non conosceva.

Negli Usa, la famiglia scopre che per salvarle la vita basta sottoporla periodicamente a delle trasfusioni di sangue, ma tornata in Italia Marsha deve fare i conti con la mancanza di sangue che colpisce alcune regioni come il Lazio.

“La peculiarità dello spettacolo – spiega Elia Vazquez, Responsabile della Comunicazione della Fidas Monregalese – la troviamo tutta nella personalità di Marsha De Salvatore capace di raccontare una storia autobiografica con grande semplicità e simpatia. Il suo è un tema delicato, sensibile, che fa riflettere ma lo spettatore ride dall’inizio alla fine perché Marsha è una ragazza Italo-Americana anzi Calabro-Americana, dal fortissimo senso dell’umorismo e porta in scena un racconto dalla chiave maccheronica tipica della bella Calabria. Con sapienza racconta la storia, la sua storia, quella di una ragazza come tante, nata da genitori emigrati che però conservano le tradizioni meridionali nonostante la lontananza dalla terra d’origine”.

La serata è organizzata dalla Fidas Monregalese in collaborazione con gli ex allievi del Vasco-Beccaria-Govone e a fine spettacolo sarà possibile chiedere informazioni e fare domande sulla donazione di sangue e plasma.