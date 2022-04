Volley B2/F – Il derby Cuneo-Savigliano vale quasi una stagione, turno di riposo per Alba

Riparte dopo la pausa pasquale il campionato di Serie B2 femminile di pallavolo. Lo fa con un derby importante tra Cuneo e Savigliano, dal turno di riposo di Alba e da una classifica stravolta dai recuperi della Settimana santa.

In testa alla classifica c’è la Serteco Genova, seguita a sorpresa dal L’Alba Volley. La formazione di coach Sassi trae il massimo dal recupero con Piossasco e sale al secondo posto che garantirebbe l’accesso ai playoff. Le albesi, però, in questa giornata hanno il turno di riposo e probabilmente verranno scavalcate di nuovo da un paio di avversarie. La partita con Piossasco, già retrocessa, parte male per Alba, ma un crescendo di qualità porta in dono tre punti di importanza capitale.

Non può sbagliare la VBC Officine Savigliano nel derby contro la Cuneo Granda Volley. Le saviglianesi di coach Porello hanno visto la loro posizione in classifica compromessa dalla sconfitta di due settimane fa contro Chieri. quest’ultima, inoltre, grazie alla vittoria nel recupero proprio contro Cuneo si è portata al terzo posto in classifica, con Savigliano al quarto. Dal canto suo le giovani cuneesi di coach Petrelli hanno quasi raggiunto la salvezza, ma sono in forma e sono una squadra molto ostica da affrontare in questo periodo.

Come detto in vetta alla classifica c’è la Serteco Genova, a sua volta con una partita in piàù e attesa dal turno di riposo nell’ultima giornata. Le genovesi chiudono quindi la loro regular season in casa contro la Euromac Mix Casale. Le alessandrine non hanno più nulla da chiedere al campionato e quindi non dovrebbero essere un ostacolo per le lanciatissime liguri.

Una situazione molto simile si trova nella sfida tra Reale Mutua Chieri76 e Pizza Club Novara. Le chieresi sono in grande forma, al terzo posto con una partita in meno rispetto alle prime due. È addirittura possibile un aggancio alla vetta in caso di vittoria da tre punti. Novara è formazione talentuosa, ma la sua stagione non ha più prospettive.

L’impegno della Ascot Labormet2 To Play, quarta con Savigliano, è invece più impegnativo. Le torinesi sono di scena in Liguria, in casa della Normac Genova. Pur con grande divario in classifica, le genovesi sono ancora in corsa per una (difficile) salvezza, quindi giocheranno senza dubbio con grinta e cattiveria.

Completa il quadro della giornata la partita tra In Volley Fiorentini e Bzz Piossasco. Impegno sulla carta facile per le giovani padrone di casa, alla ricerca disperata di tre punti per provare a mantenere la categoria. Piossasco dal canto suo ha dimostrato con Alba di voler onorare il campionato fino in fondo nonostante la retrocessione ormai certa da diversi turni.

SERIE B2, GIRONE A – PROGRAMMA

Martedì 12 aprile – RECUPERO

Reale Mutua Chieri76 – Cuneo Granda Volley 3-0 (25-22; 25-19; 27-25)

Venerdì 15 aprile – RECUPERI

L’Alba Volley – Bzz Piossasco 3-1 (17-25; 25-21; 25-18; 25-14)

Normac Genova – Serteco Genova 1-3 (25-20; 21-25; 16-25; 11-25)

Sabato 23 aprile

Cuneo Granda Volley – VBC Officine Savigliano

Serteco Genova – Euromac Mix Casale

Reale Mutua Chieri76 – Pizza Club Novara

Normac Genova – Ascot Labormet2 To Play

In Volley Fiorentini – Bzz Piossasco

RIPOSA: L’Alba Volley

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA

Serteco Genova 40*;

L’Alba Volley 38*;

Reale Mutua Chieri76 34;

VBC Officine Savigliano, Ascot Labormet2 To Play 36;

Euromac Mix Casale, Direma-Pizza Club Novara 29;

Cuneo Granda Volley 22;

Normac Genova 16;

In Volley Fiorentini 14;

Bzz Piossasco 3.

* una partita in più