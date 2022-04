Bra: in piazza Giolitti torna protagonista la Fiera di Pasquetta (FOTO e VIDEO)

Dopo la sosta forzata per l’emergenza sanitaria, Bra ospita nuovamente la Fiera di Pasquetta. Con piazza Giolitti come “quartiere generale”, dalle 8 alle 20 sono visitabili le aree dedicate agli animali da cortile, al giardinaggio e vivaisti, ai trattori d’epoca, alla fattoria degli animali e i laboratori, agli artigiani del gusto, al mercato dei produttori. Non mancano le aree di street food, la gigliata mista con la Salsiccia di Bra. Nella tarda mattinata, si sono svolte le premiazioni della tradizionale fiera zootecnica. Alle ore 16, sul palco allestito sotto il foro boario, si esibiranno “I Trelilu”. Edizione 2022 della Fiera di Pasquetta braidese, resa possibile dalla regia sinergica del Comune, Regione Piemonte, Langhe Monferrato Roero, Confcommercio-Ascom Bra, Campagna Amica e Coldiretti Cuneo, il Mercato della Terra-Slow Food e Confartigianato Cuneo.

