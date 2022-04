Hockey su prato, A1/M: 4-3 all’HT Bologna e 1-6 all’HT Sardegna, altri 6 punti per l’HC Bra

Doppio impegno? “No problem” per l’HC Bra. Così come la volta scorsa, anche nel week-end appena trascorso i gialloneri hanno “acchiappato” 6 punti pesanti e meritati, soffrendo il giusto e sapendo colpire nei momenti altrettanto giusti. Ma andiamo con ordine.

Sabato pomeriggio all’Augusto Lorenzoni di Bra, i padroni di casa hanno regolato l’HT Bologna per 4-3: decisive le doppiette di Bertorello e Koshelenko (per i bolognesi, a segno Mannino, Stwsyiuk, Puglisi).

Ieri mattina, invece, al campo “Maxia” di Cagliari l’HC ha dominato in lungo e in largo con l’HT Sardegna per 1-6: tripletta di Gazzera, doppietta Koshelenko e timbro di Bhana. Per i sardi, a segno Paziuk.

Braidesi secondi in classifica con 25 punti, a -2 dalla capolista Tevere Eur (Roma). Prossimo impegno, sabato 23 aprile: al “Lorenzoni”, ore 14, arriva l’HT Sardegna.