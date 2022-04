Bra, Raschera e Toma Piemontese Dop presentano l’ambasciatore per la pizza napoletana Luciano Sorbillo, eccellenza campana in Italia e nel mondo

A dimostrazione di come Bra, Raschera e Toma Piemontese non conoscano limiti di impiego, oltreché di tempo, la Città dei Formaggi ospiterà domenica 1° maggio l’Eccellenza campana in Italia e nel mondo “Ambasciatore della Campania” per la pizza napoletana Luciano Sorbillo che, insieme al campione del mondo della pizza Gabriele Gianotti e allo chef delle star Giuseppe Colletti, delizierà i palati di grandi e piccini con proposte variegate del piatto italiano per eccellenza in cui emerge l’estrema versatilità di questi grandi formaggi piemontesi, unita a un gusto seducente e inimitabile. Abbiamo la fortuna di vivere in un paese la cui cultura gastronomica è riconosciuta e apprezzata ovunque, poteva forse mancare all’appello la pizza? Le rispettive esperienze dei due cuochi si uniranno a quelle di un team di professionisti che parteciperanno, insieme alla pizzeria da Doda di Scarnafigi, a una dimostrazione culinaria sorprendente a base delle perle casearie della Granda. Le declinazioni della pizza sono davvero molteplici ma, a fare la differenza, saranno proprio Bra, Raschera e Toma Piemontese Dop che, forti dei loro sentori che li rendono imprescindibili punti di riferimento caseari riconosciuti e apprezzati anche al di fuori della regione, impreziosiranno proposte diverse connotandole con le loro specificità. Idee nuove, accostamenti originali, esperienza, passione e, soprattutto, materie prime di altissimo livello: questi gli ingredienti che vestiranno a festa le vie della Città dei Formaggi pronta a trasformarsi in una fucina di gusto a cielo aperto, pregna di fragranti profumi. Dietro le creazioni dei due cuochi c’è, una lunghissima e comprovata esperienza, accompagnata da una immensa passione. La medesima che li vede legati ai prodotti tipici del territorio inseriti con garbo e destrezza all’interno delle ricette più variegate rendendole incredibili esempi di commistioni di aromi. Bra, Raschera e Toma Piemontese, forti del loro gusto così diverso e capace di impreziosire qualsiasi piatto, sono già stati sperimentati dagli chef risultando i protagonisti ideali non solo della pizza, ma anche di pietanze in cui la tradizione italica danza con quella che caratterizza il territorio. Non è la prima volta che questi formaggi figurano come fiore all’occhiello del piatto maggiormente rappresentativo del Bel Paese, evidenziando come le differenti sfaccettature di sapori possano originare inaspettate variazioni sul tema del gusto.

I Consorzi di Tutela, sempre più fieri del successo che i grandi piemontesi stanno riscuotendo ovunque, non perdono l’occasione di omaggiare una simile tradizione casearia unendo la certezza della tradizione all’originalità delle proposte più attuali e imprevedibili. Per questo si avvalgono dei giusti maestri capaci di trasmettere nel migliore dei modi le specificità di simili eccellenze territoriali che sono ormai una garanzia costante.

Bra, Raschera e Toma Piemontese vi aspettano, con la promessa di succulenti colpi di scena culinari che solleticheranno i vostri palati in modo del tutto inaspettato!