Under 17: Fossano, Niccolò Delmastro in raduno con la Rappresentativa Nazionale Dilettanti

Nell’ambito del Progetto Giovani LND, Calogero Sanfratello, Allenatore della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17, in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali di Piemonte-Val d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Trentino, Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia ha convocato cinque calciatori piemontesi per il giorno martedì 5 aprile 2022 a Verano Brianza, presso il Centro Sportivo “Claudio Casati” sito in Via Dante Alighieri 18, per il Raduno Territoriale dell’Area Nord della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17.

Tra questi, anche il giovane giocatore del Fossano Niccolò Delmastro, classe 2005, che prenderà parte al raduno e alla successiva amichevole a ranghi contrapposti, fissata per le ore 14.