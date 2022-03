Pallapugno: domenica a Cuneo le finali del 5° Trofeo San Bernardo

Ritorna, dopo tre anni di assenza, il Trofeo San Bernardo di pallapugno. L’edizione 2022, la quinta nella storia della manifestazione, per la prima volta si sviluppa su due prestigiose location nel mondo del balon: gli sferisteri di Dolcedo e Cuneo.

L’evento nasce e si espande all’insegna della comune partnership con il noto brand delle fonti San Bernardo, l’acqua dei campioni, che conferma il suo legame con il territorio e con lo sport tipico di Piemonte e Liguria. Un quadrangolare dall’importante valenza sportiva, vero e proprio test in vista dell’avvio dei Campionati, fissato per sabato 9 aprile.

Protagoniste, naturalmente, le quattro squadre che porteranno nel nome o nel colore il richiamo al prestigioso marchio garessino: Acqua San Bernardo Subalcuneo, Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese, Alusic Merlese e Acqua San Bernardo San Biagio.

La prima giornata di semifinali si è svolta sabato scorso, equamente divisa tra Ponente e Granda, con i seguenti risultati: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese – Alusic Merlese 9-5; Acqua San Bernardo Subalcuneo – Acqua San Bernardo S.Biagio 9-5.

Domenica 3 aprile, alle ore 13.00, fischio d’inizio della finale per il terzo posto con le quadrette capitanate da Gilberto Torino e Andrea Pettavino. A seguire la finale per il titolo che vedrà opposte la squadra di casa, con l’esordio di Andrea Daziano, e quella del grande ex di turno, Federico Raviola.

L’appuntamento, dunque, è fissato: il primo pomeriggio di balon della stagione 2022 presso lo sferisterio “Città di Cuneo – Francesco Capello”, pronto per un ritorno a piena capienza dopo le restrizioni per la pandemia Covid-19. Richiesto il green pass base.

c.s.