Volley A1/F – IL PUNTO: è bagarre in zona retrocessione! Novara sorpresa a Scandicci

Un weekend che può rivelarsi decisivo per gli esiti della vivo Serie A1 Femminile. In coda succede di tutto: Roma non scende praticamente in campo contro Trento, che ha vita facile e la sorpassa in classifica, mentre alle sconfitte di Bergamo e Vallefoglia contro Firenze e Monza, Casalmaggiore risponde con un preziosissimo 2-3 in casa di Busto Arsizio.

Questi risultati accorciano ancora di più la zona retrocessione, che ad una giornata dalla fine e con due recuperi da cardiopalma (Roma-Vallefoglia e Perugia-Novara), vede Vallefoglia e Casalmaggiore a 21 punti, Bergamo e Perugia a 20, Trento a 19 e Roma a 17.

Ma davanti non stanno a guardare, e se Conegliano fa il suo contro Chieri, non si può dire lo stesso per Novara, che cede come all’andata ad una super Scandicci perdendo la testa della graduatoria in favore delle pantere.

vivo SERIE A1 FEMMINILE

12^ GIORNATA DI RITORNO

Sabato 26 marzo ore 20:30 (Rai Sport + HD e VBTV)

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Bosca S.Bernardo Cuneo 1-3 (25-21 23-25 22-25 24-26)

Domenica 27 marzo ore 17:00 (VBTV)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Reale Mutua Fenera Chieri 3-1 (25-21 25-17 15-25 25-21)

Acqua & Sapone Roma Volley Club – Delta Despar Trentino 0-3 (15-25 21-25 16-25)

Unet E-Work Busto Arsizio – Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 2-3 (24-26 26-24 25-18 15-25 15-17)

Vero Volley Monza – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3-0 (25-14 25-21 25-21)

Il Bisonte Firenze – Volley Bergamo 1991 3-1 (23-25 31-29 25-20 25-23)

Domenica 27 marzo ore 19:30 (Sky Sport Arena e VBTV)

Igor Gorgonzola Novara – Savino Del Bene Scandicci 0-3 (17-25 23-25 22-25)

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 63 (22-3); Igor Gorgonzola Novara 60 (21-3); Vero Volley Monza 60 (19-6); Savino Del Bene Scandicci 54 (19-6); Unet E-Work Busto Arsizio 50 (16-9); Reale Mutua Fenera Chieri 40 (13-12); Il Bisonte Firenze 38 (13-12); Bosca S.Bernardo Cuneo 36 (12-13); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 21 (7-17); Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 21 (7-18); Volley Bergamo 1991 20 (7-18); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 20 (6-18); Delta Despar Trentino 19 (5-20); Acqua & Sapone Roma Volley Club 17 (6-17).

*Punti (Vinte-Perse)

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

13^ GIORNATA DI ANDATA

Mercoledì 30 marzo ore 19:30 (VBTV)

Acqua & Sapone Roma Volley Club – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

5^ GIORNATA DI RITORNO

Giovedì 31 marzo ore 18:00 (VBTV)

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Igor Gorgonzola Novara

13^ GIORNATA DI RITORNO

Sabato 2 aprile ore 20:30 (Rai Sport + HD e VBTV)

Reale Mutua Fenera Chieri – Igor Gorgonzola Novara

Sabato 2 aprile ore 20:30 (VBTV)

Volley Bergamo 1991 – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano

Delta Despar Trentino – Vero Volley Monza

Bosca S.Bernardo Cuneo – Unet E-Work Busto Arsizio

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Acqua & Sapone Roma Volley Club

Sabato 2 aprile ore 20:30 (Sky Sport Uno e VBTV)

Savino Del Bene Scandicci – Il Bisonte Firenze