Volley B2/F – Alba vince a Piossasco e sale in classifica, il big match di giornata è Savigliano-Serteco Genova

Giornata iniziata con il piede giusto per le formazioni cuneesi impegnate nel campionato di Serie B2 femminile di pallavolo. Nell’anticipo disputatosi ieri, infatti, L’Alba Volley ha avuto ragione in trasferta della Bzz Piossasco per 3-1. Nelle dichiarazioni della settimana coach Sassi aveva sottolineato il buon momento delle piossaschesi, che per larghi tratti della sfida mettono in difficoltà le ospiti. Queste ultime, però, dopo aver perso il secondo set accelerano e conquistano l’intera posta in palio.

Nel turno di riposo della Cuneo Granda Volley, la partita di cartello vede affrontarsi Officine VBC Savigliano e Serteco Genova. Nei fatti si tratta della terza e della prima in classifica. Inutile negare che il pensiero delle saviglianesi è quello di fare uno sgambetto alla capolista, e nel caso di vittoria da tre punti pure superarla. Non sarà però facile, dato che le genovesi sono squadra di grande qualità. All’andata in Liguria fu grande battaglia, da cui uscirono vincitrici le genovesi al quinto set.

Di questo scontro diretto vuole approfittare la seconda in classifica, la Ascot Labormet2 To Play. La sfida casalinga alla Euromac Mix Casale, però, è piena di insidie. Le ospiti alessandrine sono salite di colpi recentemente ed hanno dato molto fastidio a diverse formazioni quotate nelle ultime settimane.

Anche la Reale Mutua Chieri76, al momento a pari punti con Savigliano, può fare un passo avanti in classifica. La sfida casalinga alla In Volley Fiorentini è un inno alla next gen in cui le chieresi partono decisamente favorite. Le ospiti sono reduci da una sconfitta nel recupero in casa Normac e non sembrano affrontare il loro miglior momento stagionale.

Direma-Pizza Club Novara– Normac Genova chiude la giornata e potrebbe essere una sfida più aperta di quanto dica la classifica. Le genovesi hanno infatti vinto il recupero infrasettimanale contro In volley Fiorentini e potrebbero cercare di mettere in difficoltà le novaresi, in caccia di punti per restare in alta classifica.

SERIE B2, GIRONE A – PROGRAMMA

Mercoledì 23 marzo – RECUPERO

Normac Genova – In Volley Fiorentini 3-1 (25-18; 17-25; 25-19; 28-26)

Venerdì 25 marzo – ANTICIPO

Bzz Piossasco – L’Alba Volley 1-3 (23-25; 25-23, 17-25; 20-25)

Sabato 26 marzo – GIORNATA 22

Ascot Labormet2 To Play – Euromac Mix Casale

Reale Mutua Chieri76 – In Volley Fiorentini

VBC Officine Savigliano – Serteco Genova

Direma-Pizza Club Novara- Normac Genova

RIPOSA: Cuneo Granda Volley

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA

Serteco Genova 33;

Ascot Labormet2 To Play 32;

VBC Officine Savigliano, Reale Mutua Chieri76 31;

L’Alba Volley 29;

Euromac Mix Casale 28;

Direma-Pizza Club Novara 27;

Cuneo Granda Volley 19;

In Volley Fiorentini 10;

Normac Genova 9;

Bzz Piossasco 3.