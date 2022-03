Beinette: si inaugura domenica la mostra “Sottosopra” del fotografo Luca Sangiovanni

Si svolgerà domenica 27 marzo alle ore 17, presso la Sala Comunale Olivetti di Beinette, l’inaugurazione della mostra fotografica “Sottosopra”, che presenta gli scatti del fotografo Luca Sangiovanni.

Luca Sangiovanni nasce a Palermo, l’11 ottobre 1987. Trascorre infanzia e adolescenza in Sicilia, fino a quando si trasferisce per lavoro in provincia di Cuneo. La passione per la fotografia, in particolare per il reportage, nasce proprio in questi anni e trae ispirazione dai grandi maestri siciliani.

A dicembre del 2019, inaugura la sua prima collezione: Sottosopra (Baladin, dicembre 2019). Quest’ultima ottiene un enorme successo, sia per quello che concerne l’incoming, sia per quanto riguarda i fondi raccolti e devoluti all’Unità di Strada (Associazione Papa Giovanni XXIII).

Stampata attraverso le più recenti tecnologie di stampa dal Laboratorio di Stampa Fine Art Imprimere, è parte di una straordinaria collaborazione con l’Associazione Papa Giovanni XXIII e con l’Open Baladin.

La mostra, oggi formata da 40 opere, documenta la storia dei senzatetto e dell’instancabile operato dell’Unità di Strada attraverso un percorso iconografico totalmente realizzato in bianco e nero. Lo stile utilizzato è il reportage: inquadrature orizzontali, realizzate con focali intermedie per coinvolgere il più possibile il visitatore.

Promossa dall’Associazione culturale Attivamente, con il sostegno del Comune di Beinette, la mostra sarà visitabile nei weekend del 2-3 e del 9-10 aprile, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Ingresso gratuito, con obbligo di green pass.