Limone Outdoor Summer 2022 – Presentato il calendario degli eventi estivi all’aria aperta (FOTO e VIDEO)

Un’estate di grandi eventi, immersi nella natura. Limone Piemonte ha ufficialmente, e con largo anticipo, presentato i principali eventi estivi del 2022, nel segno dell’outdoor, dello sport e del contatto con le sue splendide montagne e valli, toccando anche i territori francesi e liguri.

La conferenza stampa di lancio si è tenuta in Sala Vercellotti presso l’ATL del Cuneese: “Un importante calendario dedicato agli eventi e allo sport, la maggior parte dei quali sulla Via del Sale. – così il Presidente Mauro Bernardi – Una ripresa, in questo 2022, dopo due anni difficili: torniamo a guardare con serenità al futuro, ad un’estate all’insegna del turismo e dell’outdoor che sta diventando sempre più un traino importante per il volano turistico della nostra provincia“.

“Questi eventi e attività sportive all’aria aprte valorizzano ed attirano l’attenzione sulla nostra montagna, sfregiata dalla tempesta Alex ma che avrà l’occasione per farsi conoscere di nuovo – ha sottolineato il Consigliere Regionale Paolo Bongioanni – . Sono sicuro che questi eventi saranno strategici per la ripartenza, ricordando anche l’arrivo della tappa del Giro d’Italia 2022 Sanremo-Cuneo (il 22 maggio) e, il 17-18-19 giugno, il Giro U23 e la tappa con l’arrivo sul Colle Fauniera”



“Siamo orgogliosi – dichiara Rebecca Viale, vicesindaco del Comune di Limone Piemonte – di presentare con largo anticipo il calendario degli eventi estivi. Grandi ritorni come La Via del Sale, ma anche proposte nuove come la gara di E-Enduro. Per un turismo 100% sostenibile, un volano di attrazione per le camminate per le alte vie di camminata“.

GLI EVENTI

18 giugno – GranFondo La Via del Sale – Tradizionale gara di Granfondo MTB (giunta all’edizione n.23) con due percorsi (da 50 km e da 30 km). Andrà in scena di sabato, nel weekend di riapertura ufficiale de La Via del Sale. La gara fa parte dei Circuito Marathon Bike Cup. Info su www.laviadelsale.com.

Come ha ricordato Elio Bottero, Presidente ASD La Via del Sale e vicepresidente della Rete Imprese LimoneOn, nel fine settimana della competizone, il percorso sarà “motor-free”, in modo da permettere ai partecipanti di soggiornare più giorni nella zona e potersi godere la Via del Sale, con accompagnatori o senza, in completa tranquillità.

2-3 Luglio – CRO Wild Trail – Gara di ultra trail running di 90 km tra Piemonte, Liguria e Francia attraverso panorami mozzafiato, sull’asse Limone-Ventimiglia, dalle Alpi al Mare. Prevista la partecipazione di 400 atleti italiani e stranieri. Info su www.crotrail.com

9 luglio – Transalp Experience Limone-Sanremo – Un viaggio sportivo, turistico ed enogastronomico, attraverso 2000 anni di storia in 95 km di pura bellezza lungo l’Alta Via del Sale, dagli oltre 2000 metri delle alpi al blu intenso del mare ligure, scoprendo parchi naturali, vertiginosi tornanti e panorami unici. Info su www.limone-on.com

22-23-24 luglio – Gara di E-Enduro – Prova valevole per il circuito nazionale di E-Enduro, giunto al quinto anno: tre giorni di gare riservate alle E-Bike. Fatica e sudore in un ambiente da favola. “Limone è un territorio ideale per questo tipo di gare – spiega l’organizzatore del circuito, l’albese Franco Monchiero – , con tutti i requisiti e la conformazione del territorio per una qualità molto alta dell’evento“. Info su www.enduro.it

Hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione anche la Consigliera Provinciale Graziella Viale, Lucio Simon, coordinatore del circuito della Bike Marathon Cup, Alberto Rovera, organizzatore del CRO-Trail, Rocco Pulitanò, Consigliere dell’ATL del Cuneese e, in collegamento streaming, Antonio Fontanelli di Sanremo-On.