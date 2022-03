Saluzzo: inaugurata la nuova area gioco del parco Gullino di Villa Aliberti (FOTO E VIDEO)

E’ stata inaugurata questa mattina, martedì 22 a Saluzzo, la nuova area gioco situata all’interno del Parco Gullino di Villa Aliberti.

L’attrazione, alta oltre 5 mt, richiama una fortezza medievale come esplicito rimando alla storia della città, nell’anno della candidatura a Cap/itale italiana della Cultura 2024. La struttura è dotata di scivoli, passaggi, reti, prese, tutto in metallo.

Di fianco, tre altalene, di cui una accessibile anche a bambini con disabilità.

Rifatto anche il tappetto morbido in apposito materiale plastico, in tutta l’area gioco.

«La prova è andata bene – dice il sindaco Mauro Calderoni -. Grazie alle bimbe ed ai bimbi della scuola “Alessi” che hanno testato la nuova area giochi con evidente soddisfazione. La nuova installazione, molto ricca, articolata e realizzata con materiale molto sicuro e resistente è provvista di un’altalena inclusiva per coinvolgere il maggior numero possibile di giovani. Ora attendiamo la consegna dei materiali per le aree di corso Piemonte, Cervignasco e le scuole materne Alessi e Alpi».

La ditta incaricata del progetto è “La lucerna ” di Cuneo, e per tutto il pacchetto di riqualificazione delle giostre e delle aree gioco, il Comune di Saluzzo ha stanziato 150 mila euro, denaro che fa parte degli oneri di urbanizzazione.