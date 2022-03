Consegnato il logo del Distretto Diffuso del Commercio di Dronero e Valle Maira

Presentata ieri, nel Gran Salone di Palazzo Madama a Torino, l’identità visiva dei DUC (Distretti Urbani del Commercio) e dei DDC (Distretti Diffusi del Commercio).

Sono 77 in tutto, i Distretti del commercio che lavoreranno con un duplice obiettivo: custodire e valorizzare la forza e le tradizioni dei negozi di vicinato quali presidi di territorio e, al contempo, consolidare e rilanciare i consumi. Distretti del Commercio quindi come attori importanti e fondamentali per una strategia complessa di marketing territoriale e di un sistema strutturato e organizzato, voluto da Regione Piemonte, sulla scorta di espereinze di altre regioni, capace di polarizzare le attività commerciali, insieme ad altri soggetti portatori di interesse quali il Comune, le associazioni imprenditoriali, le imprese e i consumatori.

Parte della strategia e delle azioni di marketing è la “bandiera” sotto la quale i Distretti potranno operare fin dal primo giorno: un simbolo comune a tutti che riproduce la bandiera del Piemonte su sfondo blu circondato da un semicerchio, simbolo della circolarità a cui si ispira la filosofia di tutti i distretti con la dicitura «Distretti del Commercio del Piemonte», e un secondo simbolo dedicato e personalizzato in relazione alle peculiarità di ciascuno realizzato concordando grafica e testo con ciascuno dei 77 ambiti urbani e diffusi.

“Abbiamo coinvolto 513 Comuni, si tratta di un grande successo e questo ridarà vita a tutti i nostri territori. Dopo aver sostenuto economicamente i primi progetti, siamo passati ad una seconda fase, pensando di dare loro anche un simbolo che li identifichi, una griffe a garanzia della qualità del commercio di vicinato, un dispositivo di identità unitario ma al tempo stesso caratterizzante del proprio territorio” così l’assessore regionale alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio durante la presentazione dlla brand identity dei Distretti urbani e diffusi del Commercio.

Per ricevere il simbolo del Distretto Diffuso del Commercio di Dronero e Valle Maira dalle mani dell’assessore regionale, era presente a Torino l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Dronero, capofila del distretto, Marica Bima: “È un momento importante; al di là del simbolo in sé; abbiamo svolto, con tutti i partecipanti al tavolo di partenariato, nei mesi scorsi, un lavoro fondamentale, di condivisione e di formazione; un lavoro che ci ha portati a presentare alla Regione la nostra strategia elaborata su più azioni. Siamo in attesa dei prossimi passi che farà la Regione in modo tale da capire come potremo muoverci. Nell’attesa non rimaniamo certamente fermi, anzi, perché riteniamo che il Distretto Diffuco del Commercio sia una grande opportunità per il nostro territorio”.

