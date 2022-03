Bagnolo Piemonte, con “Un sabato a teatro a fin di bene” donata una barella doccia all’IPAB Bertone

“Un sabato a teatro a fin di bene” è l’evento il cui ricavato è stato devoluto per l’acquisto di una barella doccia per l’Ipab Domenico Bertone. Un sincero ringraziamento da parte del Consiglio di Amministrazione e della Direzione della Casa di Riposo di Bagnolo P.te al Lions Club di Barge, Bagnolo Piemonte e Cavour che ha organizzato lo spettacolo con il patrocinio dell’Assessorato alla cultura del Comune e in collaborazione con l’associazione Commercianti bagnolesi.

Lo spettacolo è stato portato in scena dal Gruppo Teatrale Villarettese nella serata di sabato 12 marzo presso il Teatro Silvio Pellico. La consegna è stata effettuata dal Presidente dei Lions di Barge, Bagnolo P.te e Cavour dr. Roberto Lanzetti al Presidente dell’Ipab Dott. Ferrero Dario e al Direttore Dott.ssa Liporace Francesca.