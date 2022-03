Podistica: l’Atletica Mondovì sugli scudi nelle categorie Master

Sabato 5 e domenica 6 marzo sono andati in scena diversi appuntamenti riservati alle categorie Master in cui gli portacolori dell’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo si sono distinti.

A Bellinzago, nella prova regionale di Cross valevole per la maglia di campione Piemontese, la SF60 Graziella Venezia è arrivata ad un soffio dal titolo andata alla portacolori della Velpellice Marina Plavan vittoriosa in 13’17”. Per la Venezia, che ferma i crono a 13’45”, è un ottimo risultato dopo due anni di lontananza dalle competizioni.

A Roma, nella storica mezza maratona Roma-Ostia, giunta alla sua 47ª edizione, Adriana Sciolla ha centrato il suo personal best sulla distanza chiudendo i 21 km in 1h42’17”, tempo che le ha consentito un prezioso 8° posto di categoria. In gara anche Aldo Bongiovanni giunto al traguardo in 1h38’24, tempo appesantito da numerosi “pit stop” causa infortunio: per il triatleta, prosegue comunque la preparazione in vista dell’Iron Man di Nizza dove dovrà affrontare 3,8 km di nuoto, 180 km di bici e 42 km di corsa. Per la cronaca gli oltre 8.000 partenti sono stati regolati dal keniano Sawe che ha chiuso in 58’02”.

Altre mezze sono state corse dai portacolori dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo anche a Gravellona Toce, dove Luca Mondino si è piazzato al 9° posto assoluto nella Mezza dei due Laghi con il tempo di 1h22’38”, mentre Francesco Peyrone (40° in 1h27’20’’) e Luca Cardone (45° in 1h28’44”) alla “Derthona Half Maraton” di Tortona hanno fatto segnare il loro nuovi record personali, per la soddisfazione del coach Ferdinando Pace che li sta seguendo nella preparazione in vista della Maratona di Milano di metà aprile. In gara anche Enrico Cornaglia 64° in 1h32’25”.

Infine a FinalBorgo, nell’entroterra ligure si è corso il tradizionale “Trail del Marchesato”, una corsa tra salite ripide e nervose, discese tecniche, passaggi spettacolari come l’inedita grotta e l’arrivo dentro il castello medioevale di Finalborgo. Sulla 16 km con 1000 metri di dislivello Ezio Occelli si è classificato 51° con il tempo di 2h08’ (217 i partenti).