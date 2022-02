Saluzzo: oggi sit-in contro la guerra in Ucraina

Sit-in per la pace e contro la guerra in Ucraina. Il Comune di Saluzzo promuove un incontro in piazza per chiedere un cessate il fuoco immediato nello Stato con capitale Kiev, nel cuore

dell’Europa, ad appena 2 mila km dal Piemonte.

L’Amministrazione civica ha invitato delegazioni delle scuole cittadine, associazioni, organizzazioni religiose, sindacati e cittadini non organizzati. Il ritrovo è fissato in piazza Vineis, di fronte alla statua di Silvio Pellico, sabato 26 febbraio alle 18 con bandiere della pace, striscioni e anche candele e fiaccole.

Sarà presente il vescovo di Saluzzo monsignor Cristiano Bodo che concluderà il sit-in con un momento di preghiera. «Siamo molto preoccupati – dicono dal Comune – per l’avvio delle azioni militari nel cuore dell’Europa, in uno Stato sovrano e indipendente come l’Ucraina. Come Amministrazione comunale ci rifacciamo alla Costituzione e crediamo profondamente che vadano rifuggite la violenza e la guerra come metodo per risolvere controversie e conflitti. Fermiamoci un attimo a riflettere su questi temi. Ritroviamoci come comunità unita nel dire no a questa guerra assurda e per chiedere con determinazione che si ritorni subito ad agire incessantemente sul piano diplomatico. Siamo vicini allo Stato e al popolo ucraini e siamo anche a fianco di tutti quei cittadini russi che credono nella pace e dicono no alla guerra»

c.s.