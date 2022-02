Volley A1/F: derby piemontese tra la Bosca S.Bernardo Cuneo e Chieri

Bosca S.Bernardo Cuneo e Reale Mutua Fenera Chieri si affrontano domenica 27 alle ore 19,30 al Palazzo dello Sport di Cuneo, in una sfida che vale tanto per entrambe le formazioni: chi vince si lascerà infatti alle spalle una serie di tre sconfitte consecutive. Per le gatte un successo, che sarebbe il primo stagionale in un derby piemontese, sarebbe anche il viatico ideale per approcciare al meglio le due trasferte consecutive nel giro di quattro giorni a Roma e a Monza. In una delle partite più sentite dell’anno le biancorosse potranno contare su un palazzetto tornato alla capienza del 60% che dovrà essere l’arma in più nei momenti chiave.

QUI BOSCA S.BERNARDO La ottima prestazione del Palaverde ha permesso alla Bosca S.Bernardo Cuneo di preparare con la giusta serenità il secondo derby piemontese del mese di febbraio, una partita in cui le gatte vogliono tornare a fare punti dopo tre sconfitte consecutive. Conquistare la prima vittoria stagionale in un derby non sarà compito facile, perché la Reale Mutua Fenera Chieri scenderà in campo al Palazzetto dello sport di Cuneo con tanta voglia di riscatto dai k.o. dell’ultimo periodo che ne hanno fermato la corsa in classifica: le collinari sono attualmente seste a quota 29 punti, quattro in più della Bosca S.Bernardo, con due partite da recuperare.

Il derby con la Reale Mutua Fenera Chieri apre i sette giorni più impegnativi del campionato della Bosca S.Bernardo Cuneo: mercoledì 2 marzo le gatte sono attese a Roma per il recupero della prima giornata del girone di ritorno contro l’Acqua & Sapone Roma Volley Club (ore 19:30) e sabato 5 saranno di scena all’Arena di Monza nell’anticipo della nona giornata del girone di ritorno contro la capolista Vero Volley Monza. Tornare alla vittoria nel derby con Chieri darebbe alle gatte il giusto slancio per affrontare le due trasferte consecutive, entrambe delicate: nella capitale le cuneesi saranno chiamate a vendicare la clamorosa sconfitta casalinga del girone di andata contro una squadra in piena bagarre salvezza, mentre a Monza sfideranno una formazione in serie positiva e in grande fiducia.

NEL PREPARTITA PREMIATA LA ‘CAT OF THE SEASON’ Intesa Sanpaolo, match sponsor del derby con la Reale Mutua Fenera Chieri, nel prepartita premierà la ‘Cat of the season’, la giocatrice biancorossa più votata dai tifosi nel sondaggio al quale è possibile partecipare sul sito www.cuneograndavolley.it fino alle ore 23:59 di sabato 26. A consegnare la targa celebrativa sarà Riccardo Chiapello, Direttore Commerciale Imprese Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo.

A MONZA CON I CRAZY CATS BIANCOROSSI La tifoseria cuneese organizza la trasferta a Monza per la partita di sabato 5 marzo (ore 20:45, diretta Rai Sport + HD); per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Roberto Morra (339.7788740).

FEDERICA STUFI, CENTRALE BOSCA S.BERNARDO CUNEO «Stiamo ritrovando il nostro gioco, che avevamo un po’ perso nelle ultime gare. Una volta che ci esprimiamo come sappiamo riusciamo a giocarcela con tutti. Il derby con Chieri è una partita molto sentita con una squadra che come noi sta attraversando un momento di difficoltà. Chieri ha un buon muro-difesa e una bella palla veloce sui laterali; battere bene sarà un buon punto di inizio per provare a metterla sotto, ma la chiave sarà giocare di squadra, perché quando lo facciamo succede qualcosa di magico e tante situazioni apparentemente impossibili vengono riprese. Dovremo affrontare le gare con Chieri, Roma e Monza con la concentrazione sempre al massimo. Non possiamo permetterci di sprecare energie o palloni; ogni palla deve essere importante come quella del venticinque».

LE AVVERSARIE Una vittoria casalinga su Trento e quattro sconfitte con Busto, Roma, Scandicci e Monza: è questo il bilancio della Reale Mutua Fenera Chieri nelle ultime cinque giornate. Mercoledì 23, nel recupero della seconda giornata di ritorno, le collinari hanno subito un netto 0-3 interno ad opera della capolista Vero Volley Monza e sono quindi rimaste ferme a quota 29 punti in classifica con due partite da recuperare.

I PRECEDENTI Bilancio in parità con sei vittorie per parte; la Reale Mutua Fenera Chieri si è aggiudicata al tie-break la gara del girone di andata.

LE EX Francesca Bosio, a Cuneo nella stagione 2018/2019.

GLI ARBITRI Armando Simbari e Alessandro Rossi.

COME SEGUIRE IL MATCH AL PALAZZO DELLO SPORT DI CUNEO E DA CASA Biglietti disponibili su www.liveticket.it fino alle ore 14:00 di domenica 27 e in cassa a partire dalle ore 18:00. Per l’accesso al palazzetto saranno necessari green pass rafforzato e mascherina Ffp2, che andrà indossata correttamente durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto. L’incontro verrà trasmesso su Sky Sport Uno e in diretta streaming su Volleyball World TV.

cs