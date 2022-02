Verzuolo: il Presidente della Regione Cirio visita Asilo Keller, Smurfit e Tonoli

Doppia tappa Verzuolese per il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ed il Consigliere regionale Paolo Demarchi. Questa mattina, 23 febbraio, il Presidente ha visitato gli stabilimenti Smurfit Kappa Verzuolo (ex Burgo) e Tonoli per conoscere investimenti, sviluppi e necessità future delle due attività produttive. Ad accompagnarlo per l’Amministrazione Comunale di Verzuolo il Sindaco GianCarlo Panero.

Proprio Panero, in apertura dell’incontro presso l’azienda Tonoli, ha dettagliato l’ultimo importante passo amministrativo approvato dal Consiglio comunale di lunedì scorso, 21 febbraio: con la Delibera n. 5, infatti, il Consiglio ha dato il via libera alla convenzione, in firma domani, 24 marzo, che trasformerà la viabilità di Via Provinciale Cuneo con conseguenze importanti su Via Papò e via A. Keller.

Nello specifico trattasi della realizzazione della rotonda su via Provinciale Cuneo ad intersezione con Via Papò e la riorganizzazione dell’intersezione semaforica fra Via Provinciale Cuneo e Via Keller. Obiettivo alleggerire i flussi di transito dei camion (di Tonoli, ma non soltanto), migliorando così la viabilità generale dell’intero territorio. Il progetto include la creazione di un edificio commerciale con conseguente incremento di posti di lavoro, nuovi parcheggi pubblici e postazione di ricarica di auto elettriche.

Inoltre, l’ingresso principale di Smurfit Kappa Verzuolo, attualmente in Via Roma, sarà spostato in Via Papò con un allargamento della strada stessa e lo spostamento, in direzione di Cuneo, del passaggio a livello, dove è previsto anche l’innesto del tratto Verzuolese della tangenziale cosiddetta Pedemontana. Oltre 300mila euro gli oneri di urbanizzazione scomputati a Tonoli per la realizzazione delle opere pubbliche. Oltre 70mila la monetizzazione che sarà riconosciuta al Comune per l’area dove sorgerà l’edificio commerciale.

«Ringraziamo le aziende perché il loro impegno si è dimostrato essenziale alla crescita, miglioramento e trasformazione del Verzuolese con conseguenze positive su tutto il territorio anche in termini di occupazione – ha commentato il Sindaco Panero -. Siamo grati alla Regione per essere qui e per aver confermato la priorità della realizzazione della tangenziale per la quale faremo il punto della situazione a marzo».

«Ringrazio la famiglia Tonoli per accogliermi qui oggi – ha commentato il Presidente Cirio -: quando le aziende hanno alle spalle famiglie forti come la vostra, impegnata nel settore da tre generazioni, è salvaguardata la tradizione del territorio e i problemi trovano soluzioni concrete».

Il Presidente ha confermato la tangenziale, la cui realizzazione ha un valore di 6 milioni di euro, quale priorità tra i progetti viari piemontesi. «Il PNRR è una grande opportunità, ma occorre essere veloci – ha aggiunto Cirio -: per questo come Regione abbiamo stanziato 200mila euro per la progettazione. Il cronoprogramma è ormai ufficializzato: entro il 15 marzo sarà pronto lo studio di fattibilità della Pedemontana».

Ennio Tonoli, titolare dell’azienda che ha recentemente compiuto 60 anni ha riepilogato la storia dell’attività avviata dal padre Andrea e gli sforzi realizzati sul territorio.

Cinquantamila metri quadrati di magazzini e 12mila di coperture in amianto rimossi dall’ex CDM tra i numeri snocciolati durante l’incontro. «Ringraziamo l’Amministrazione comunale e l’Ufficio Tecnico per la collaborazione avviata tre anni fa – ha detto -. Domani firmeremo la convenzione sulla base della quale daremo l’avvio alle opere che dovrebbero terminare entro fine anno».

La mattinata Verzuolese era iniziata con l’incontro dei bambini e del personale dell’Asilo Keller per i suoi 150 anni di vita durante il quale Cirio ha confermato l’impegno della Regione per le scuole paritarie.

Presso l’azienda Smurfit Kappa Verzuolo (ex Burgo) il presidente ha incontrato l’amministratore delegato dr. Castellini e il direttore Ing. Marinucci che hanno illustrato il ruolo ambientale importante della Cartiera nel recupero della carta di “seconda serie” e nel garantire il futuro dello stabilimento e dell’occupazione. Anche per la cartiera stessa la nuova tangenziale sarà fondamentale per la fornitura di materia prima così come dovrà trovare condizioni favorevoli la ferrovia già esistente.

c.s.