Oggi S. Croce-Mondovì, Augustoni: “Dimentichiamo Reggio Emilia e diamo il 110%!”

Dopo l’ opaca prestazione di domenica a Reggio Emilia, terminata con il successo degli emiliani per 3-0, il Vbc Synergy Mondovì tornerà in campo già oggi, mercoledì 9 febbraio alle ore 20, sul parquet della Kemas Lamipel S. Croce per disputare il recupero della prima giornata del girone di ritorno, rinviata a causa della positività di più di tre atleti della squadra toscana.

Nell’ultimo turno i toscani, allenati dal brasiliano Douglas Cezar, hanno vinto in rimonta a Cuneo per 3-2 (25-14,25-21,18-25,22-25,10-15) ed attualmente si trovano al quarto posto con 31 punti su 16 partite giocate (9 vittorie e 7 sconfitte), a -5 dalla capolista Bergamo, a -2 dal Cuneo secondo ed a -1 dal Castellana Grotte terzo, e sono un sestetto rodato e tecnicamente di buon livello, che può contare sulla diagonale formata dal palleggiatore imperiese Acquarone e dall’ opposto brasiliano Wallyson, attaccante principale della squadra, sui centrali Martin Arasomwan, italo nigeriano ex di turno, e Festi, anche lui ex di turno, sugli schiacciatori Fedrizzi, Colli, ed sull’ altro ex monregalese Alessio Ferrini, mentre come libero gioca Pace.

“Sappiamo bene che siamo attesi da una gara molto difficile – afferma il presidente monregalese Gian Carlo Augustoni – e che dobbiamo dare il centodieci per cento per riuscire a provare ad ottenere un risultato positivo. Non dovremo pensare tanto al risultato quanto a scendere in campo con la giusta mentalità ed a giocare bene anche per confermare tutte le cose positive fatte intravedere nelle esibizioni antecedenti la trasferta di Ortona e dimostrare che la sconfitta patita in terra abruzzese è stata una semplice parentesi negativa. Dobbiamo riuscire a sfruttare il fatto di non avere assolutamente nulla da perdere e di poter pertanto giocare senza pressioni e con la mente libera.”

In casa monregalese, come correttamente sottolineato dal presidente Augustoni, sarà molto importante riuscire a resettare la non positiva prestazione di Reggio Emilia e ritornare a giocare come nella precedente gara contro Castellana Grotte, in cui la squadra aveva dimostrato grande determinazione ed un gioco brillante.

c.s.