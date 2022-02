Bra: sono 546 i domiciliati attualmente positivi al Covid

"In sette giorni il numero dei positivi è sceso di oltre il 36%, con 316 unità in meno rispetto alla scorsa settimana, e contestualmente anche il numero di ricoveri (da 15 a 9)"

Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte, aggiornata a giovedì 3 febbraio, sono 546 i domiciliati a Bra attualmente positivi al Covid. Nove i cittadini braidesi a oggi ricoverati all’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno.

“In sette giorni il numero dei positivi è sceso di oltre il 36%, con 316 unità in meno rispetto alla scorsa settimana, e contestualmente anche il numero di ricoveri (da 15 a 9). L’analisi dei dati a livello locale evidenzia come il 30% dei positivi sia rappresentato da chi ha meno di 20 anni (under 10 al 17,5%), mentre gli over 70 sono il 12% – commenta il sindaco Gianni Fogliato –. Il miglioramento di questi giorni deve essere da stimolo per riuscire a fare ancora meglio, andando nella direzione dell’abbattimento della curva.

La via da percorrere è sempre quella del rispetto delle misure di precauzione e delle norme, ricordando che continua ad essere in vigore l’obbligo di mascherina anche all’esterno. Accanto ai comportamenti, resta fondamentale la copertura vaccinale: in merito l’Asl Cn2 ha comunicato che gli over 12 (prima dose) possono vaccinarsi ad accesso diretto ogni giorno dalle 16 alle 17.30 nella sede di Bra (Casa della Salute, ex Santo Spirito) e, sempre quotidianamente, dalle 17 alle 20 all’ospedale di Verduno, dove devono rivolgersi anche le categorie professionali soggette all’obbligo vaccinale”.

Si ricorda che, per effetto del decreto legge n.1 del 7 gennaio 2022, a partire da martedì 1 febbraio l’accesso dell’utenza agli uffici comunali (Ecosportello compreso) è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde Covid-19 (green pass) di grado “base”, ottenibile da tampone negativo in corso di validità, oltre che da vaccinazione e guarigione.

cs