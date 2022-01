Panathlon Cuneo: definito il Direttivo 2022-23

presso il Circolo la Novella di Viale Angeli a Cuneo, con il labaro del Sodalizio segnato a lutto per il recente decesso di due soci, il Club di Cuneo ha tenuto l’Assemblea Elettiva per il biennio 2022/23.

La compagine ormai collaudata del Presidente in carica, con alcune nuovi inserimenti, è stata ampiamente rieletta. Giovanni Mellano sarà quindi affiancato nel consiglio da Enzo Lotti, Vittorio Sommacal, Aldo Meinero, Chiara Blangetti, Bruno Giordano, Corrado Borello, Bruno Bossi, Dario Rinaudo e Carlo Ripa.

La serata è partita con un momento di silenzio e alcune parole di ricordo dei due soci defunti: il Vice Presidente Vicario Lorenzo “Teo” Tealdi, figura di prestigio nello sport provinciale e ricordo indelebile per le generazioni future per il suo attivo impegno nel ciclismo, e Giuseppe Marchetti, socio delle “armi” con il suo museo. Due figure profondamente diverse ma “Panathleti” che con passione hanno sempre dato il cuore al Sodalizio cuneese. Ricordandoli il Presidente Mellano ha espresso quanto loro volevano e hanno sempre dimostrato: bisogna andare avanti!

Il Presidente rieletto ha ribadito l’impegno per la continuità con i Consiglieri e i riconfermati membri delle due commissioni, e la volontà da parte di tutti di accettare l’incarico per rafforzare il Sodalizio, che ha bisogno di crescere. Ha altresì ricordato che bisogna trovare nello spirito Panathletico della “cultura sportiva” nuovi stimoli, per riaffermare il prestigio ormai consolidato dei 50 anni del Club Cuneese.

Tutto questo con i grandi valori del Panathlon International come guida, e con lo “sport al centro”, come solitamente afferma il Governatore dell’Area 3 Piemonte e Valle D’Aosta Maurizio Nasi.