Volley A1/F – IL PUNTO: Scandicci e Monza agganciano la vetta! Cuneo a un punto da Firenze

I successi contro Bosca San Bernardo Cuneo e Volley Bergamo 1991 nella 16^ giornata di vivo Serie A1 Femminile consentono alla Savino del Bene Scandicci e al Vero Volley Monza di agganciare in testa alla classifica, la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano (oggi a riposo per il rinvio della partita contro l’Igor Gorgonzola Novara).

Tra gli altri risultati spicca il netto 3-0 di Reale Mutua Fenera Chieri ai danni di Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.

La Savino del Bene Scandicci piega dopo 5 set tirati una volitiva Bosca San Bernardo Cuneo al termine di un tie-break ricco di emozioni e che di fatto interrompe la striscia di 4 vittorie di fila della formazione piemontese. Le toscane sorridono, non solo per il primato in classifica ma soprattutto perché si tratta della sesta vittoria consecutiva in campionato, il secondo successo al tie break. Protagonista della partita con 22 punti Antropova, eletta MVP della sfida.

Un match caratterizzato dai 35 muri vincenti (17 per Scandicci, 18 per Cuneo) con 6 muri personali di Ana Beatriz, la migliore della gara in questo fondamentale. Brillano poi i 21 punti di Kuznetsova (47% in attacco) per Cuneo, mentre è ancora una volta il libero Castillo di Scandicci a regalare spettacolo in ricezione (50% perfetta) e in difesa. Partita decisa dai dettagli, nonostante i i 9 servizi vincenti a 4 per le piemontesi. Una gara altamente spettacolare, tra due squadre che giocano una pallavolo frizzante e veloce.

Netto successo per 3-0 della Reale Mutua Fenera Chieri ai danni della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, in una partita dove le ragazze di Bregoli hanno dettato i ritmi del gioco. Meglio a muro le marchigiane (6-8) che sono calate in ricezione (27% perfetta). Altalenanti poi n attacco dove Kosheleva (18) e Jack-Kisal (13) hanno provato a cambiare marcia alla sfida. In casa Chieri superlativa la prova di Perinelli in ricezione (69% perfetta). Con questi tre punti la formazione torinese scala ulteriormente la classifica mentre Vallefoglia è al penultimo posto con Bergamo.

Primo posto in classifica anche per il Vero Volley Bergamo che supera in rimonta il Volley Bergamo 1991 con una prestazione di carattere. Al primo set pimpante e gagliardo della squadra di Giangrossi trascinata da May (12) e dai turni in battuta di Lanier e Cagnin, ha poi risposto quella di Gaspari con Van Hecke (18), Davyskiba (15) e Gennari (15) incontenibili sotto rete. Netta la differenza a muro con le brianzole a segno 16 volte (3 per Bergamo). Nel Volley Bergamo 1991 in evidenza Lanier con 22 punti. Il Vero Volley tornerà in campo martedì 25 gennaio, alle ore 18, sempre all’Arena di Monza, per il recupero della tredicesima giornata di andata contro Trento.

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE – 3^ GIORNATA DI RITORNO

Sabato 22 gennaio ore 19:00

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Acqua & Sapone Roma Volley Club 2-3 (25-22 29-31 25-18 19-25 9-15)

Sabato 22 gennaio ore 20:00

Delta Despar Trentino – Il Bisonte Firenze 1-3 (16-25 27-29 25-11 22-25)

Sabato 22 gennaio ore 20:30

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Unet E-Work Busto Arsizio 1-3 (25-19 21-25 18-25 23-25)

Domenica 23 gennaio 17:00

Reale Mutua Fenera Chieri-Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3-0 (25-19, 25-18, 25-22)

Vero Volley Monza-Volley Bergamo 1991 3-1 (21-25, 25-18, 25-20, 25-19)

Domenica 23 gennaio ore 18:15

Savino Del Bene Scandicci-Bosca S.Bernardo Cuneo 3-2 (16-25, 22-25, 25-21, 25-19, 15-9)

Igor Gorgonzola Novara – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano RINVIATA

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 34**; Savino Del Bene Scandicci 34; Vero Volley Monza 34*; Unet E-Work Busto Arsizio 32; Igor Gorgonzola Novara 31**; Reale Mutua Fenera Chieri 25**; Il Bisonte Firenze 20***; Bosca S.Bernardo Cuneo 19*; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 13; Acqua & Sapone Roma Volley Club 10*; Delta Despar Trentino 10*; Volley Bergamo 1991 9**; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 9*; Bartoccini-Fortinfissi Perugia 8**.

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno