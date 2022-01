Volley A1/F: oggi due recuperi che interessano anche Cuneo

Sarà un mercoledì ricco di sfide, suddivise tra recuperi di Campionato di Serie A1 e Coppe Europee. Due le partite riprogrammate a oggi, 19 gennaio, per recuperare due incontri del massimo campionato italiano femminile, precedentemente rinviati nelle scorse settimane causa positività in alcuni gruppi squadra.

Al PalaSport di Scandicci, alle ore 18.00 torneranno tra le mura amiche le toscane della Savino Del Bene Scandicci, reduci dall’importante vittoria in rimonta a Bergamo, e che cercano la gioia interna nel recupero della prima giornata di ritorno contro la VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore, ritornata finalmente in campo dopo la lunga sosta che ha tenuto lontano dal taraflex Bechis e compagne.

Sempre stasera – ore 20.30 – al PalaVerde di Villorba saranno nuovamente impegnate le pantere della Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano, che domenica sera hanno conquistato i tre punti nel netto 3-0 contro Roma, tornando così sole al comando della graduatoria.

Wolosz e compagne avevano in programma la sfida europea contro il Fatum, ma causa alcune positività nella squadra ungherese la gara è stata rimandata alla prossima settimana, consentendo il recupero di campionato contro il Volley Bergamo 1991.

Due sfide che, per certi versi, interessano anche Cuneo, coinvolgendo due compagini come Casalmaggiore e Bergamo, che mirano, con le gare di recupero, alle zone tranquille di classifica.

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE

13^ GIORNATA DI ANDATA

Mercoledì 19 gennaio ore 20:30 (diretta VBTV)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Volley Bergamo 1991 ARBITRI Clemente-Pozzato VIDEOCHECK Fascina

1^ GIORNATA DI RITORNO

Mercoledì 19 gennaio ore 18:00 (diretta VBTV)

Savino Del Bene Scandicci – Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore ARBITRI Piperata-Mesiano VIDEOCHECK Tavarini

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 34**; Igor Gorgonzola Novara 31**; Vero Volley Monza 31**; Savino Del Bene Scandicci 29**; Unet E-Work Busto Arsizio 29*; Reale Mutua Fenera Chieri 22***; Bosca S.Bernardo Cuneo 18**; Il Bisonte Firenze 17****; Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 12**; Delta Despar Trentino 10**; Volley Bergamo 1991 9***; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 9**; Acqua & Sapone Roma Volley Club 8**; Bartoccini-Fortinfissi Perugia 8***.

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

****quattro partite in meno